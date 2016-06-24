重温稿-台湾货币市场：短率稳中偏升，需求大短率区间高位缓步攀高

* 短率稳中略趋升，关注明日周五的情势 * 短票利率略向上 * 债券附买回利率暂稳 记者 高洁如 路透台北6月23日 - 台湾银行间拆款利率周四平稳中略有向上压力。资调人员指出，资 金稳但需求不小，短率延续近日态势，稳中略向上。各方也关注明日周五需求偏高的资金情 势变化。 交易人士表示，市场跨月的需求大，不过本周也已有不少银行进场承做，近日的利率区 间高位缓步趋高。只不过，大型商银交易人士也说，随着交易承做笔数及金额渐多，纾缓了 一些紧张气氛，预料周末前利率应该持稳在近日高位。 〞我感觉也就差不多这样，可能利率不会再高了，〞前述交易人士说。 不过随着月底逼近，部分交易人士也说，承做的跨月总量濒临上限，恐怕更多的需求出 笼就无法如数满足。今日二周的拆款利率高位达0.38%。 本地时间17:55 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.190 32.221 台湾加权股价指数<.TWII 8,676.68 8,716.25 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.240% 0.200-0.240% --一周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.240-0.380% 0.220-0.370% **短票稳于区间略向上** 短票方面，一位大型票券商交易员表示，今日短票量不多，大都是与法人续，利率平稳 并无太大变化。不过也有交易员表示，今日票量多，银行调高了短票利率约1基点，且对近 期利率走势保守看待。 〞明天很难讲，只能明天再说，〞交易员表示。 他们也说，上日短票集保平均利率明显向上，也是造成今日利率走高的原因之一。 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.33-0.34%，成交少； 而跨月落点的短票利率则主要在0.36%-0.37%，上日主要在0.35%-0.37%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.356%，区间为0.30-0.37%，成 交量73.54亿台币；前日加权平均利率为0.349%，区间为0.30-0.38%，成交量65.58亿台币。 台湾央行今日发行2,310亿台币定存单，相较定期存单到期金额为2,315亿元，存单发行 金额减5亿；周五央行定存单到期1,554亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为514亿台币，累计超额准备7,546亿台币、加 计前期1%的超额准备为8,660亿台币。 **RP利率平稳** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，投信的情况多缺不一，寿险资金不多，今日 资金情势平稳，虽有美元债交割但是影响不大。 今日有Manulife Financial Corporation发行30年期债券，金额10亿美元。 惟多数交易员对明日的情况不敢大意。〞明天要先担心一下，看起来交易商得标部位不 小，不知谁要买单，〞一位大型证券商交易员说。 周五共有555亿台币的券交割则有南山人寿发行105-1期无到期日累积次顺位公司债250 亿台币；另有五年公债105/8期交割，金额300亿台币。瑞兴银行5亿台币次顺位金融债。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率平稳，大致同上日。今日主要在0.30-0 .32%。与银行承作的公债RP利率则主要成交在0.33-0.34%，至于短天期及一个月天期公司债 附买回利率则在0.37-0.39%。 〞我想全跨(月)，央债0.30%全都收了(钱)，〞一位大型票券商说。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致持稳，区间主要在0.23-0.28%； 与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.35-0.37%左右。区间高位略有松动向上。(完) (审校 林高丽)