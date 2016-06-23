人民币衍生品：英国退欧公投前夕美元宽松，美元掉期曲线上行

路透北京6月23日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四上行，尽管周一从高点回落，但周内仍呈上行走势。交易员称，英国退欧公投在即，全球市场风险情绪攀升，美联储7月加息愈发不可能，企业已无囤美元的必要，美元流动性宽松。

他们并表示，掉期短端继续走升令掉期曲线重新定价，且本周有大笔客盘远期购汇；而即期市场维稳压力并不大掉期未见明显大行卖压，进而掉期长端保持升势。

“最近美元宽松，越是脱欧的风险在，美元加息的概率就越小，所以大家对美元就不是捂的很紧了。”一股份行交易员称。

亦有股份行交易员表示，本周有大的客盘远期购汇推升掉期曲线。通常情况下，每年六月都会有大笔的客盘远期购汇。

北京时间18:00，境内元/人民币隔夜掉期 报2.5点，一日期掉期 报8.41点，较上周四分别下滑10.71%和上涨25.52%。

一周期掉期 报24.5点，一个月期 报89.5点，一年期 报895点，较上周四分别上涨44.1%、11.88%、和下跌5.79%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.225/4.725，六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为3.850/4.450，较上周四微降，仍处于年内低点。

中国银行间市场周四早盘资金面部分期限仍稍显紧张，但整体而言 压力尚可。交易员称，季末时点临近，多数机构融出较为保守，但供需总体均衡；鉴于央行 公开市场连续净投放，市场对季末流动性预期仍相对平稳。 `