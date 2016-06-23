人民币衍生品：英国退欧公投前夕美元宽松，美元掉期曲线上行

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透北京6月23日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四上行，尽管周一从高点回落，但周内仍呈上行走势。交易员称，英国退欧公投在即，全球市场风险情绪攀升，美联储7月加息愈发不可能，企业已无囤美元的必要，美元流动性宽松。
他们并表示，掉期短端继续走升令掉期曲线重新定价，且本周有大笔客盘远期购汇；而即期市场维稳压力并不大掉期未见明显大行卖压，进而掉期长端保持升势。
“最近美元宽松，越是脱欧的风险在，美元加息的概率就越小，所以大家对美元就不是捂的很紧了。”一股份行交易员称。
亦有股份行交易员表示，本周有大的客盘远期购汇推升掉期曲线。通常情况下，每年六月都会有大笔的客盘远期购汇。
北京时间18:00，境内元/人民币隔夜掉期 报2.5点，一日期掉期 报8.41点，较上周四分别下滑10.71%和上涨25.52%。
一周期掉期 报24.5点，一个月期 报89.5点，一年期 报895点，较上周四分别上涨44.1%、11.88%、和下跌5.79%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.225/4.725，六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为3.850/4.450，较上周四微降，仍处于年内低点。
中国银行间市场周四早盘资金面部分期限仍稍显紧张，但整体而言 压力尚可。交易员称，季末时点临近，多数机构融出较为保守，但供需总体均衡；鉴于央行 公开市场连续净投放，市场对季末流动性预期仍相对平稳。 `
中国人民币兑美元即期CNY=CFXS周四小幅收涨，中间价则大升277点，基本收复上日跌势。交易员称，虽见中间价大幅反弹，但时值半年末客盘实需购汇需求旺盛，汇价或易跌难涨，但英国脱欧公投结果揭晓前，市场料延续区间波动。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。