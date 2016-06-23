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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 18:38 BJT

东南亚股市：英国开始公投之际市场谨慎，越南和泰国股市上涨

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   360.59     2.05   +0.57   +8.34   332.82
    新加坡                     2793.85     7.72   +0.28   -3.08  2882.73
    马来西亚                  1639.98     2.29   +0.14   -3.10  1692.51
    泰国                      1436.40    11.72   +0.82  +11.52  1288.02
    印尼                      4874.31   -22.54   -0.46   +6.12  4593.01
    菲律宾                     7729.78   -26.59   -0.34  +11.19  6952.08
    越南                        632.27     5.86   +0.94   +9.19   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 汪红英/刘秀红；审校 王洋/蔡美珍)

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