重温稿-中国外汇：央行行长近日赴华新公司视察，称外储管理人员经营能力不断提高

路透北京6月23日 - 中国华安、华新、华欧、华美四家公司，被称为外管局的四朵金花，对中国巨额外汇储备进行经营管理。中国央行行长周小川近日赴华新公司视察，并鼓励外储经营管理人员今后要继续发挥优势，整合资源，为国家经济金融发展贡献力量。

刊登在央行网站上的新闻稿援引周小川的话称，华新公司外汇储备经营管理人员不断提高经营管理能力，取得了显着的成绩。

对逾3万亿美元的巨额外汇储备进行运营管理并不容易。此前有境内媒体指出，从名称上看，华欧、华美、华新分别专注于欧洲、美国、新加坡等地的投资。金花们更像是外管局的市场化投资“狙击手”，其单笔投资甚至可能缩减至约1亿美元。

中国央行行长助理殷勇此前表示，中国外汇储备规模总体处于适度区间，外汇储备经营面临全球低利率、高资产价格的市场环境挑战。外汇储备规模受到央行市场操作、资产价格变动、汇率变化和外汇使用等多方面因素影响。

殷勇并称，中国外汇储备经营管理一直走有中国特色的经营管理之道，具有多元化和分散化的投资战略、系统化的投资基准管理体系、研究驱动的投资决策程序、始终将风险管理放在首位的理念和优化的全球经营布局等特点，有效抵御了历次经济和金融危机的影响，取得了较好的投资业绩。