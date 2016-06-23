重温稿-中国外汇：央行行长近日赴华新公司视察，称外储管理人员经营能力不断提高

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透北京6月23日 - 中国华安、华新、华欧、华美四家公司，被称为外管局的四朵金花，对中国巨额外汇储备进行经营管理。中国央行行长周小川近日赴华新公司视察，并鼓励外储经营管理人员今后要继续发挥优势，整合资源，为国家经济金融发展贡献力量。
刊登在央行网站上的新闻稿援引周小川的话称，华新公司外汇储备经营管理人员不断提高经营管理能力，取得了显着的成绩。
对逾3万亿美元的巨额外汇储备进行运营管理并不容易。此前有境内媒体指出，从名称上看，华欧、华美、华新分别专注于欧洲、美国、新加坡等地的投资。金花们更像是外管局的市场化投资“狙击手”，其单笔投资甚至可能缩减至约1亿美元。
中国央行行长助理殷勇此前表示，中国外汇储备规模总体处于适度区间，外汇储备经营面临全球低利率、高资产价格的市场环境挑战。外汇储备规模受到央行市场操作、资产价格变动、汇率变化和外汇使用等多方面因素影响。
殷勇并称，中国外汇储备经营管理一直走有中国特色的经营管理之道，具有多元化和分散化的投资战略、系统化的投资基准管理体系、研究驱动的投资决策程序、始终将风险管理放在首位的理念和优化的全球经营布局等特点，有效抵御了历次经济和金融危机的影响，取得了较好的投资业绩。
中国央行最新公布，5月末中国外汇储备 为31,917.36亿美元，环比下降279.32亿美元至2011年12月来最低水平，此前为连续两个月增长。而以SDR计值的5月外汇储备为22,751.33亿SDR，较上月增加34.9亿SDR，此前2-4月均现减少。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。