重温稿-中国经济：十三五潜在增长率将降至6.2%，供给侧改革是L型增长关键--专家

路透北京6月23日 - 中国社会科学院副院长蔡昉周四表示，中国经济增长减速，主要源于人口红利消失导致的潜在增长率下降，通过着眼于劳动参与率、生育率等结构性改革，挖掘新的增长动能，提高潜在增长率，是保持经济增长可持续性的关键。

他在北京大学国家发展研究院和社科文献出版社主办的新书发布会上称，不考虑经济体制改革能带来的增速因素，中国潜在增长率从1978-2010年的10%左右，下降到“十二五”时期的7.6%，而“十三五”时期将降至6.2%。

“潜在增长率已经降下来了，已经进入到6.2%，实际上并没有潜在增长率缺口（即实际增长率-潜在增长率），（现在的经济增速）是符合我们能力的。”蔡昉表示，“刘翔跑得慢了，是因为他的潜在增长率下降了，年龄大了体能下降了...不是需求不足，是供给能力下降了。”

他认为，中国经济增长不会硬着陆，而是将经历一个随发展阶段变化下行，通过改革赢得新的增长动力，从而遏止过快的下行趋势，改革红利甚至还能使潜在增长率得以一定回升，呈现一个L形轨迹。简单采用需求刺激并不能刺激起潜在增长率。

他称，现阶段单位劳动成本加速趋同，劳动力短缺导致工资持续快速上涨，新成长劳动力显着减少；资本回报率下降，资本边际报酬递减；而且，资源重新配置空间缩小，劳动力转移速度减慢，2014年农村16-19岁的人口都达到峰值，这种人口变化趋势必然降低农业劳动力转移速度。

他认为，供给侧改革着眼于劳动参与率、生育率、人力资本、企业成本、全要素生产率，以达到提高潜在增长率。

此次发布的新书《全球背景下的中国经济转型》中，蔡昉还撰文指出，移民与本地居民的消费模式显着不同，若移民和本地居民享有同样的社会福利和权力，将产生一个潜力巨大的消费市场。

如果农民工转换为城市居民身份，按城市居民消费模式进行消费，但其禀赋特征保持不变，其人均总消费讲大幅度增长27%，与城市居民消费水平相当。加快农民工市民化的步伐是挖掘农民工消费潜力的关键。