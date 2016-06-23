马来西亚期市：棕榈油扳回盘中跌幅收高，交易员赶在马币可能上涨前买进

路透吉隆坡6月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四在尾盘时段企稳，扳回稍早的跌幅，因一些交易员在马币可能上涨前买入棕榈油。今日英国将就是否脱离欧盟进行全民公投，若留在欧盟则可能提振马币。

马币和其它新兴市场货币一直受到近期全球金融市场动荡的打击，因金融市场担心若英国脱离欧盟，会对经济产生不利的影响。

最近的民调大体上显示留欧和退欧阵营在伯仲之间，不过也有一些调查显示留欧阵营稍有领先。

“交易员通常在重大事项公布前轧平仓位，”一位交易员说，并表示市场预计英国将留在欧盟。

今日稍早棕榈油一度下跌，因市场预期本月产出增长而出口下降。

指标9月棕榈油期货 收高0.4%至每吨2,384马币(594美元)，该合约稍早一度低见2,351马币的六个月最低。

成交量为68,271口，高于2015年日均成交量44,600口。

“持续的下滑导致多数技术指标严重超卖，”吉隆坡的一位交易员说。

“围绕英国公投后全球性事件的不确定性，也在期价收高的涨势中推波助澜。”

芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油 上涨0.3%，大连商品交易所9月豆油 上升0.1%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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