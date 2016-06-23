马来西亚期市：棕榈油扳回盘中跌幅收高，交易员赶在马币可能上涨前买进

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透吉隆坡6月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四在尾盘时段企稳，扳回稍早的跌幅，因一些交易员在马币可能上涨前买入棕榈油。今日英国将就是否脱离欧盟进行全民公投，若留在欧盟则可能提振马币。
马币和其它新兴市场货币一直受到近期全球金融市场动荡的打击，因金融市场担心若英国脱离欧盟，会对经济产生不利的影响。
最近的民调大体上显示留欧和退欧阵营在伯仲之间，不过也有一些调查显示留欧阵营稍有领先。
“交易员通常在重大事项公布前轧平仓位，”一位交易员说，并表示市场预计英国将留在欧盟。
今日稍早棕榈油一度下跌，因市场预期本月产出增长而出口下降。
指标9月棕榈油期货 收高0.4%至每吨2,384马币(594美元)，该合约稍早一度低见2,351马币的六个月最低。
成交量为68,271口，高于2015年日均成交量44,600口。
“持续的下滑导致多数技术指标严重超卖，”吉隆坡的一位交易员说。
“围绕英国公投后全球性事件的不确定性，也在期价收高的涨势中推波助澜。”
芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油 上涨0.3%，大连商品交易所9月豆油 上升0.1%。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王洋; 审校 郑茵)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。