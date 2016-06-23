美国热股：埃森哲季度净营收增长8.6%好于预期，盘初下跌近2%

美国个股：马云对特朗普称，拟为美国企业与中国消费者牵线搭桥
路透纽约1月9日 - 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云周一与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的一百万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。
路透6月23日 - 埃森哲 季度净营收增长8.6%好于预期，受咨询业务需求的推动，尤其是北美客户的咨询需求。
埃森哲周三收报119.03美元，周四盘初下跌1.7%，报116.98美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
路透纽约1月9日 - 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云周一与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的一百万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。
路透1月5日 - 信息技术研究和咨询公司Gartner Inc 周四表示，将收购企业研究和分析服务提供商CEB Inc ，以扩大其企业服务业务；这笔现金加股票的收购交易价值26亿美元。
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