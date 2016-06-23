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中国财经报道 | 2016年 6月 23日 星期四 21:45 BJT

美国热股：埃森哲季度净营收增长8.6%好于预期，盘初下跌近2%

路透6月23日 - 埃森哲 季度净营收增长8.6%好于预期，受咨询业务需求的推动，尤其是北美客户的咨询需求。

埃森哲周三收报119.03美元，周四盘初下跌1.7%，报116.98美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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