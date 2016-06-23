国际油市：亚洲石脑油扩大跌势至进一步贴水，因供应充足

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透新加坡6月23日 - 亚洲石脑油裂解价差周四续跌，触及六个交易日低点每吨51.75美元，受大量供应拖累。
交易商称，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入5万至7.5万吨8月上半月在丽水交货的石脑油，C&F价格较日本报价每吨贴水约3.50美元。
这比6月13日当周韩国购买石脑油交易的贴水扩阔，当时的平均贴水为3美元。
交易商表示，石脑油和汽油的供应均保持充足。
尽管6月22日当周的新加坡岸上轻质馏分油库存下降，但6月的每周平均水平仍远远高于上年同期。
官方数据显示，截至周三当周的库存水平下降6%或81.5万桶，至将近六个月低点1,296.1万桶。
但6月四周的每周平均水平为1,370万桶，比上年同期高出约18%。
亚洲市场供应居高不下且价格低迷，是3万至6万吨汽油本月运往中南美洲的部分关键原因。
新加坡市场达成三笔现货交易。
BP向托克出售一笔石脑油船货，船期为8月下半月，价格为每吨429美元。
维多向中国石油购买一批95号汽油船货，装运日期为7月19-23日，价格每桶59.90美元。
联合石化从SK Energy买入一艘92号汽油货船，船期为7月13-17日，价格为每桶57.30美元。(完)
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(编译 郑茵 审校 母红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。