国际油市：亚洲石脑油扩大跌势至进一步贴水，因供应充足

路透新加坡6月23日 - 亚洲石脑油裂解价差周四续跌，触及六个交易日低点每吨51.75美元，受大量供应拖累。

交易商称，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买入5万至7.5万吨8月上半月在丽水交货的石脑油，C&F价格较日本报价每吨贴水约3.50美元。

这比6月13日当周韩国购买石脑油交易的贴水扩阔，当时的平均贴水为3美元。

交易商表示，石脑油和汽油的供应均保持充足。

尽管6月22日当周的新加坡岸上轻质馏分油库存下降，但6月的每周平均水平仍远远高于上年同期。

官方数据显示，截至周三当周的库存水平下降6%或81.5万桶，至将近六个月低点1,296.1万桶。

但6月四周的每周平均水平为1,370万桶，比上年同期高出约18%。

亚洲市场供应居高不下且价格低迷，是3万至6万吨汽油本月运往中南美洲的部分关键原因。

新加坡市场达成三笔现货交易。

BP向托克出售一笔石脑油船货，船期为8月下半月，价格为每吨429美元。

维多向中国石油购买一批95号汽油船货，装运日期为7月19-23日，价格每桶59.90美元。

联合石化从SK Energy买入一艘92号汽油货船，船期为7月13-17日，价格为每桶57.30美元。(完)

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