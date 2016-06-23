表格：美国6月16日止当周农作物出口销售报告--USDA

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透华盛顿6月23日 - 美国农业部(USDA)周四公布，6月16日止当周农作物出口销售报告 (单位为千吨； 棉花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 462.8 2.5 465.3 487.9 2.5 6,990.2 5,481.6 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 8.4 玉米 870.7 550.3 1,421.0 919.0 550.3 46,414.1 45,080.2 高粱 168.0 0.0 168.0 168.0 0.0 7,664.2 8,370.3 大豆 660.6 661.5 1,322.1 850.0 661.5 49,930.9 50,488.9 豆粕 162.6 24.0 186.6 169.6 25.3 9,700.5 10,934.2 豆油 14.1 3.5 17.6 14.1 3.5 984.8 750.3 皮马棉 8.2 0.5 8.7 8.2 0.5 536.1 417.7 陆地棉 170.0 96.7 266.7 176.1 98.5 8,600.8 10,708.3 稻米 50.2 -0.1 50.1 61.8 0.0 3,298.3 3,423.9 (完) (编译 王洋; 审校 郑茵)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选