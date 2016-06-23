国际油市：新加坡380-cst燃料油现货贴水连涨第四日，因库存减少

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透新加坡6月23日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周四连续第四日缩窄，因该国陆上库存下降4%。
380-cst燃料油现货贴水FO380-SIN-DIF缩窄0.33美元至每吨较新加坡报价贴水1.85美元。
行业消息人士表示，据报总计有60,000吨现货380-cst燃料油成交，还报告有三笔同数量的180-cst燃料油船货成交。
周三的交易中，Coastal既是买家也是卖家。分别以较新加坡报价贴水2.50美元的价格出售一艘380-cst燃料油船货，以每吨243美元买入另一艘380-cst燃料油船货。
在互换市场上，一位在新加坡的交易员说，洲际交易所380-cst燃料油7月/8月跨月价差合约流动性枯竭，仅成交约110,000吨，昨日成交530,000吨。
“买兴转向9月/10月互换合约，成交总量约为360,000吨，”这位交易员说。
新加坡国际企业发展局(IES)的最新数据显示，6月22日当周新加坡陆上燃料油库存下降117.2万桶至六周低位。
尽管库存下降，但目前燃料油岸上库存仍有2,821.6万桶，远高于2016年的平均水平2,624.1万桶和去年同期的2,248.8万桶。
6月1日当周，新加坡库存曾创下纪录高位3,118万桶。
6月22日当周新加坡的燃料油净进口量为近642,000吨。
新加坡现货市场上有六笔交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 母红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。