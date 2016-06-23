国际油市：新加坡380-cst燃料油现货贴水连涨第四日，因库存减少

路透新加坡6月23日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周四连续第四日缩窄，因该国陆上库存下降4%。

380-cst燃料油现货贴水FO380-SIN-DIF缩窄0.33美元至每吨较新加坡报价贴水1.85美元。

行业消息人士表示，据报总计有60,000吨现货380-cst燃料油成交，还报告有三笔同数量的180-cst燃料油船货成交。

周三的交易中，Coastal既是买家也是卖家。分别以较新加坡报价贴水2.50美元的价格出售一艘380-cst燃料油船货，以每吨243美元买入另一艘380-cst燃料油船货。

在互换市场上，一位在新加坡的交易员说，洲际交易所380-cst燃料油7月/8月跨月价差合约流动性枯竭，仅成交约110,000吨，昨日成交530,000吨。

“买兴转向9月/10月互换合约，成交总量约为360,000吨，”这位交易员说。

新加坡国际企业发展局(IES)的最新数据显示，6月22日当周新加坡陆上燃料油库存下降117.2万桶至六周低位。

尽管库存下降，但目前燃料油岸上库存仍有2,821.6万桶，远高于2016年的平均水平2,624.1万桶和去年同期的2,248.8万桶。

6月1日当周，新加坡库存曾创下纪录高位3,118万桶。

6月22日当周新加坡的燃料油净进口量为近642,000吨。

新加坡现货市场上有六笔交易达成。(完)

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