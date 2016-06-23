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亚洲 | 2016年 6月 23日 星期四 22:59 BJT

标题新闻：大众称根据100亿美元和解协议，将向受影响柴油车主支付最多7,000美元-彭博援引消息

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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