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债券 | 2016年 6月 24日 星期五 00:31 BJT

欧元债市：南欧公债收益率下挫，市场静待英国公布脱欧公投结果

* 南欧公债收益率跌3-4个基点

* 德债收益率触及三周高位

* 静待英国脱欧公投结果

路透伦敦6月23日 - 南欧公债收益率周四骤降，其价格和其他风险资产及英镑一起上涨，市场静待英国公布脱欧公投结果。

相反地，避险的德债收益率触及三周高位，进一步脱离上周跌至负值的纪录低位。

英国正进行退欧公投，市场静待公投结果。

英镑兑美元周四触及年内高位，兑日圆大涨近2%，英国和欧洲股市连续第五日攀升。

意大利10年期公债 收益率下跌4个基点，报1.30%，为两周最低水准，和最高评级的10年期德债收益率差收窄至约三周最低水准。

西班牙 和葡萄牙10年期公债 收益率下跌3-4个基点。

“似乎市场认同英国将决定留在欧盟的想法，”Natixis固定收益策略师Cyril Regnat说。

二线欧元区公债市场被认为特别容易受到英国退欧公投结果造成的政治和经济影响所拖累，二线欧元区公债上周被大举抛售，因英国退欧忧虑加深。

除了英国退欧公投外，西班牙民众将在周日投票，选出新政府，六个月前西班牙大选中没有政党在议会中得到多数议席。

意大利的五星运动要求就该国是否留在欧盟举行公投。五星运动在地区选举中获胜。

德国10年期公债 收益率攀升至三周高位0.12%，较上周触及纪录低位负0.037%高出逾10个基点，该收益率在下午交易中缩减部份涨幅。

德国30年期公债 收益率急升8个基点，至0.74%，为两个月来最大单日涨幅。

反映市场对欧元区长期通胀预期的指标攀升。五年和五年远期损益平衡通胀率 上涨至1.43%，进一步远离上周触及1.35%以下的纪录低位。

一些分析师表示，在英国是否留在欧盟有较明确消息前，最高评级的德债应该继续保持其部份吸引力。预计要等到周五早间，才有英国公投结果的消息。(完) 　　

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