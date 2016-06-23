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债券 | 2016年 6月 24日 星期五 00:51 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨1%，连升第五日至逾一个月高位

路透约翰内斯堡6月23日 - 南非兰特周四延续近期涨势，连升第五日，至逾一个月高位，没有对技术和基本面风险作反应，英国正进行退欧公投。

1530GMT, 兰特兑美元 升0.96%，报14.4800兰特。

兰特升最多1.5%，至14.3455日内高位，升穿在14.40左右的关键技术阻力，并将可能进一步攀升，尽管南非经济萎缩和美元呈现反弹迹象。

南非公布第一季经济萎缩1.2%。(完)

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