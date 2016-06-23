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市场报道 | 2016年 6月 24日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货连跌第四日，触及六周最低水准

路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周四连续第四日下跌，触及六周最低水准，交易商说，因预计美国中西部迎来更多降雨，提振作物未来数周生长前景。

交投最活跃的玉米合约 在四日连跌中累计下跌11.5%。

在7月玉米短暂跌穿100日移动均线后，买家进场扶助玉米价格在低位反弹。自5月9日以来该合约从未收在该关键技术水准以下。

美国农业部称，最新一周出口销售2015-16年美国玉米870,700吨，符合市场预期，出口销售2016-17年玉米550,300吨，高于市场预期。

7月玉米合约 收跌5-3/4美分，报每蒲式耳3.87-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为408,102口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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