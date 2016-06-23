美国债市：公债价格下跌，屏息以待英国公投结果

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 英国正进行退欧公投
* 美联储利率政策可能再度成为市场焦点
路透纽约6月23日 - 美国公债价格周四下跌，英国正进行退欧公投，市场等待公投结果。
包括股市在内的较高风险资产上涨，美国公债需求下降。
指标美国10年期公债 价格跌15/32，收益率从周三尾盘的1.69%上涨至1.74%。
该收益率在上周四触及近四年低点1.52%，因当时对英国退欧的忧虑加剧。
如果英国在公投中决定留在欧盟，美国公债投资者很可能将焦点转向美联储下次加息的时间上。
美国5月就业增长意外疲弱，促使投资者推迟加息预期至今年稍后，交易商现在预计，美联储7月政策会议上加息的机率仅为8%。
经济数据不断改善，可能促使投资者重新评审上述预期。一旦公债市场走疲，对加息非常敏感的短期公债可能首当其冲。
“如果英国选择留在欧盟，两年和三年期美国公债价格将出现调整，因为市场将开始关注美联储在7月加息的可能性，”Kohli说。
周四数据显示，美国上周初请失业金人数跌至接近43年低位，表明尽管5月就业岗位增长大幅放缓，但劳动力市场依然强劲。
其他经济数据显示，6月初美国制造业活动上升至三个月高位，美国5月新屋销售从4月触及的逾八年来高位回落。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-22/32 (-02/32) 0.779
五年期公债 99-12/32 (-08/32) 1.254
10年期公债 98-31/32 (-16/32) 1.741
30年期公债 98-25/32 (-1-08/32) 2.559(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。