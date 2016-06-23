美国债市：公债价格下跌，屏息以待英国公投结果

* 英国正进行退欧公投

* 美联储利率政策可能再度成为市场焦点

路透纽约6月23日 - 美国公债价格周四下跌，英国正进行退欧公投，市场等待公投结果。

包括股市在内的较高风险资产上涨，美国公债需求下降。

指标美国10年期公债 价格跌15/32，收益率从周三尾盘的1.69%上涨至1.74%。

该收益率在上周四触及近四年低点1.52%，因当时对英国退欧的忧虑加剧。

如果英国在公投中决定留在欧盟，美国公债投资者很可能将焦点转向美联储下次加息的时间上。

美国5月就业增长意外疲弱，促使投资者推迟加息预期至今年稍后，交易商现在预计，美联储7月政策会议上加息的机率仅为8%。

经济数据不断改善，可能促使投资者重新评审上述预期。一旦公债市场走疲，对加息非常敏感的短期公债可能首当其冲。

“如果英国选择留在欧盟，两年和三年期美国公债价格将出现调整，因为市场将开始关注美联储在7月加息的可能性，”Kohli说。

周四数据显示，美国上周初请失业金人数跌至接近43年低位，表明尽管5月就业岗位增长大幅放缓，但劳动力市场依然强劲。

其他经济数据显示，6月初美国制造业活动上升至三个月高位，美国5月新屋销售从4月触及的逾八年来高位回落。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-22/32 (-02/32) 0.779

五年期公债 99-12/32 (-08/32) 1.254

10年期公债 98-31/32 (-16/32) 1.741

30年期公债 98-25/32 (-1-08/32) 2.559(完)

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