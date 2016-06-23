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债券 | 2016年 6月 24日 星期五 06:09 BJT

美国债市：公债发行日程表

标售日          发行种类                 宣布日         结算日
 06/27/2016      13周和26周期国库券       06/23/2016     06/30/2016
 06/28/2016      四周期国库券             06/27/2016     06/30/2016
 07/05/2016      13周和26周期国库券       06/30/2016     07/07/2016
 07/05/2016      四周期国库券             06/30/2016     07/07/2016
 07/11/2016      13周和26周期国库券       07/07/2016     07/14/2016
 07/11/2016      三年期公债               07/07/2016     07/15/2016
 07/12/2016      四周期国库券             07/11/2016     07/14/2016
 07/12/2016      10年期公债               07/07/2016     07/15/2016
 07/13/2016      30年期公债               07/07/2016     07/15/2016
 07/18/2016      13周和26周期国库券       07/14/2016     07/21/2016
 07/19/2016      52周期国库券             07/14/2016     07/21/2016
 07/19/2016      四周期国库券             07/18/2016     07/21/2016
 07/21/2016      10年期TIPS               07/14/2016     07/29/2016
 07/25/2016      13周和26周期国库券       07/21/2016     07/28/2016
 07/25/2016      两年期公债               07/21/2016     08/01/2016
                                                         
 07/26/2016      五年期公债               07/21/2016     08/01/2016
                                                         
 07/26/2016      四周期国库券             07/25/2016     07/28/2016
                                                         
 07/27/2016      两年期浮息债券           07/21/2016     08/01/2016
                                                         
 07/28/2016      七年期公债               07/21/2016     08/01/2016
                                                         
 08/01/2016      13周和26周期国库券       07/28/2016     08/04/2016
 08/02/2016      四周期国库券             08/01/2016     08/04/2016
 08/09/2016      三年期公债               08/03/2016     08/15/2016
 08/10/2016      10年期公债               08/03/2016     08/15/2016
 08/11/2016      30年期公债               08/03/2016     08/15/2016
 08/08/2016      13周和26周期国库券       08/04/2016     08/11/2016
 08/09/2016      四周期国库券             08/08/2016     08/11/2016
 08/15/2016      13周和26周期国库券       08/11/2016     08/18/2016
 08/16/2016      52周期国库券             08/11/2016     08/18/2016
 08/16/2016      四周期国库券             08/15/2016     08/18/2016
 08/18/2016      五年期TIPS               08/11/2016     08/31/2016
 08/22/2016      13周和26周期国库券       08/18/2016     08/25/2016
 08/23/2016      两年期公债               08/18/2016     08/31/2016
 08/23/2016      四周期国库券             08/22/2016     08/25/2016
 08/24/2016      两年期浮息债券           08/18/2016     08/26/2016
 08/24/2016      五年期公债               08/18/2016     08/31/2016
 08/25/2016      七年期公债               08/18/2016     08/31/2016
 08/29/2016      13周和26周期国库券       08/25/2016     09/01/2016
 08/30/2016      四周期国库券             08/29/2016     09/01/2016
 09/06/2016      13周和26周期国库券       09/01/2016     09/08/2016
 09/07/2016      四周期国库券             09/06/2016     09/08/2016
 09/12/2016      13周和26周期国库券       09/08/2016     09/15/2016
 09/12/2016      三年期公债               09/08/2016     09/15/2016
 09/13/2016      52周期国库券             09/08/2016     09/15/2016
 09/13/2016      10年期公债               09/08/2016     09/15/2016
 09/13/2016      四周期国库券             09/12/2016     09/15/2016
 09/14/2016      30年期公债               09/08/2016     09/15/2016
 09/19/2016      13周和26周期国库券       09/15/2016     09/22/2016
 09/20/2016      四周期国库券             09/19/2016     09/22/2016
 09/22/2016      10年期TIPS               09/15/2016     09/30/2016
 09/26/2016      13周和26周期国库券       09/22/2016     09/29/2016
 09/27/2016      两年期公债               09/22/2016     09/30/2016
 09/27/2016      四周期国库券             09/26/2016     09/29/2016
 09/28/2016      两年期浮息债券           09/22/2016     09/30/2016
 09/28/2016      五年期债券               09/22/2016     09/30/2016
 09/29/2016      七年期债券               09/22/2016     09/30/2016
 10/03/2016      13周和26周期国库券       09/29/2016     10/06/2016
 10/04/2016      四周期国库券             10/03/2016     10/06/2016
 10/11/2016      13周和26周期国库券       10/06/2016     10/13/2016
 10/11/2016      三年期公债               10/06/2016     10/17/2016
 10/12/2016      52周期国库券             10/06/2016     10/13/2016
 10/12/2016      10年期公债               10/06/2016     10/17/2016
 10/12/2016      四周期国库券             10/11/2016     10/13/2016
 10/13/2016      30年期公债               10/06/2016     10/17/2016
 10/17/2016      13周和26周期国库券       10/13/2016     10/20/2016
 10/18/2016      四周期国库券             10/17/2016     10/20/2016
 10/20/2016      30年期TIPS               10/13/2016     10/31/2016
    注：TIPS为通胀保值债券。(完)  
    
      
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (整理 孙国玉；审校 龚芳)

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