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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 06:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          79.14    +0.41    +0.52   3562325
    京东                21.46    +0.26    +1.23   6164358
    新浪              51.42    +2.07    +4.19    542858
    搜狐              38.96    +0.43    +1.12    171299
    网易             172.91    +5.38    +3.21    805971
    百度             163.92    +1.70    +1.05   2021347
    
    台湾
    台湾积体电路       26.81    +0.27    +1.02   1366006
    联电                1.99    +0.03    +1.53    327767
    日月光              5.52    +0.05    +0.91    161617
    硅品精密           7.58    +0.22    +3.03    269776
    和信超媒体         2.51    -0.01    -0.40      7802
    友达                2.98    +0.05    +1.71     78945
    中华电信           35.59    +0.42    +1.19     35875
    台湾国际航电      43.28    +0.98    +2.32    909621
    
    香港
    中国移动           56.92    +1.00    +1.79    107406
    中国联通           10.73    +0.27    +2.58     57197
    中国电信           46.51    +1.16    +2.56     10592
    中芯国际            4.10    +0.13    +3.27      9690
    电讯盈科         6.46    +0.06    +0.94      1134
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 徐文焰; 审校 龚芳)

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