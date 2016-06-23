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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 07:12 BJT

****日韩经济指标预测--6月24日-7月1日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    6月20日当周
    
    6月24日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    6月27日当周
    
    6月27日(一)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                7月        --           72
    2100 韩国消费者信心指数                        6月        --           99
    
    6月28日(二)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                  5月        --        -0.8%
    
    6月29日(三)
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                  5月        --        -2.8%
             工业生产(较前月)                                 --        -1.3%
             服务业产出(较前月)                               --        +0.5% 
    2350 日本工业生产                           5月初值       --        +0.5%
             一个月预估值                                     --        +2.2%
             两个月预估值                                     --        +0.3%
    
    6月30日(四)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                   5月       --       -16.9%
         房屋开工(较上年同期)                                 --        +9.0% 
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            6月       --        持平
                                (较上年同期)                  --        +0.8%
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                     5月       --     盈余51.4    
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)               5月       --        -0.4%
             所有家庭支出(较前月)                             --        +0.2%    
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月      --        -0.3%
             全国整体CPI                                      --        -0.3%
             东京地区核心CPI(较上年同期)            6月       --        -0.5%
             东京地区整体CPI                                  --        -0.5% 
    2330 日本求才求职比                             5月       --         1.34
             失业率                                           --         3.2% 
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数      第二季       --         正6
             央行短观大型非制造业景气判断指数                 --         正22
             央行短观小型制造业景气判断指数                   --         负4
             央行短观小型非制造业景气判断指数                 --         正4
             央行短观大型企业资本支出预估                     --        -0.9%
             央行短观小型企业资本支出预估                     --       -19.3%
    
    7月1日(五)
    0000 韩国出口(较上年同期)                    6月初值       --       -6.0%
             进口(较上年同期)                                  --       -9.0%
             贸易收支(亿美元)                                  --      顺差70
    0500 日本消费者信心指数                         6月        --        40.9(完)

             
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