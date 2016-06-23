日韩经济指标预测--6月24日-7月1日****

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月20日当周 6月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 6月27日当周 6月27日(一) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 7月 -- 72 2100 韩国消费者信心指数 6月 -- 99 6月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -- -0.8% 6月29日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 5月 -- -2.8% 工业生产(较前月) -- -1.3% 服务业产出(较前月) -- +0.5% 2350 日本工业生产 5月初值 -- +0.5% 一个月预估值 -- +2.2% 两个月预估值 -- +0.3% 6月30日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 -- -16.9% 房屋开工(较上年同期) -- +9.0% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 5月 -- 盈余51.4 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 5月 -- -0.4% 所有家庭支出(较前月) -- +0.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 -- -0.3% 全国整体CPI -- -0.3% 东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 -- -0.5% 东京地区整体CPI -- -0.5% 2330 日本求才求职比 5月 -- 1.34 失业率 -- 3.2% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 -- 正6 央行短观大型非制造业景气判断指数 -- 正22 央行短观小型制造业景气判断指数 -- 负4 央行短观小型非制造业景气判断指数 -- 正4 央行短观大型企业资本支出预估 -- -0.9% 央行短观小型企业资本支出预估 -- -19.3% 7月1日(五) 0000 韩国出口(较上年同期) 6月初值 -- -6.0% 进口(较上年同期) -- -9.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差70 0500 日本消费者信心指数 6月 -- 40.9(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。