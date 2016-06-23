版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 07:31 BJT

金砖国家：6月23日股汇市收盘纵览

路透6月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.74%，报835.43点。

中国股市：沪综指震荡收低，英国脱欧公投在即市场观望情绪较浓

中国汇市：人民币小幅收涨实需购汇多，关注英国脱欧公投结果

香港股市：连续第五日收升，等待英国公投

============================================================================

巴西股市：创六周来单日最大涨幅。指标股指Bovespa指数 收盘上涨2.8%，报51,559.817点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3438/45，上日收报3.3763/78。

============================================================================

南非股市：收盘近持平，投资人静待英国公投结果。指标Top-40指数 收盘下跌0.05%，报47,453.53点；大盘综合指数 收盘上涨0.05%，报53,585.53点。

南非汇市：兰特兑美元上涨1%，连升第五日至逾一个月高位

=========================================================================

印度股市：中止二连跌收高。BSE指数 收盘上涨0.88%，报27,002.22点；NSE指数 收盘上涨0.81%，报8,270.45点。

印度汇市：卢比追随国内股市走势上涨，因英国退欧疑虑减退提振风险偏好。卢比兑美元 收报67.25/67.26，上日收报67.475/67.485。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.49%，报941.11点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.17%，报487.67点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.6%，报63.85；卢布兑欧元 升值0.95%，报72.68。(完) (编译 张若琪 审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐