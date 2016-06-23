金砖国家：6月23日股汇市收盘纵览

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透6月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.74%，报835.43点。
中国股市：沪综指震荡收低，英国脱欧公投在即市场观望情绪较浓
中国汇市：人民币小幅收涨实需购汇多，关注英国脱欧公投结果
香港股市：连续第五日收升，等待英国公投
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巴西股市：创六周来单日最大涨幅。指标股指Bovespa指数 收盘上涨2.8%，报51,559.817点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3438/45，上日收报3.3763/78。
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南非股市：收盘近持平，投资人静待英国公投结果。指标Top-40指数 收盘下跌0.05%，报47,453.53点；大盘综合指数 收盘上涨0.05%，报53,585.53点。
南非汇市：兰特兑美元上涨1%，连升第五日至逾一个月高位
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印度股市：中止二连跌收高。BSE指数 收盘上涨0.88%，报27,002.22点；NSE指数 收盘上涨0.81%，报8,270.45点。
印度汇市：卢比追随国内股市走势上涨，因英国退欧疑虑减退提振风险偏好。卢比兑美元 收报67.25/67.26，上日收报67.475/67.485。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.49%，报941.11点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.17%，报487.67点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.6%，报63.85；卢布兑欧元 升值0.95%，报72.68。(完) (编译 张若琪 审校 白云)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。