美国与加拿大经济指标预测--6月24日-7月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月20日当周 6月24日(五) 1130 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 113.8 建筑许可(较前月) -- +0.7% 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 5月 -0.5% +3.4% 扣除运输的耐久财订单(较前月) 持平 +0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.8% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.3% -0.6% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 94.0 94.3 现况指数 111.4 111.7 预期指数 83.1 83.2 6月27日当周 6月27日(一) 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 5月初值 -- 逆差575.3 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 50.9 服务业PMI -- 51.3 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 6月 -- 负20.80 6月28日(二) 1230 美国企业获利 第一季修正值 -- +0.6% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 +1.0% +0.8% 最终销售 -- +1.0% 消费者支出 -- +1.9% GDP平减指数 +0.6% +0.6% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- +2.1% 核心PCE物价指数 -- +0.3% 1300 美国Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 4月 -- +0.9% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.9% 房价指数(较上年同期) +5.5% +5.4% 1400 美国消费者信心指数 6月 93.1 92.6 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 负1 6月29日(三) 1230 美国实质个人支出(较前月) 5月 -- +0.6% 个人所得(较前月) +0.3% +0.4% 经调整后的个人支出 +0.3% +1.0% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) -- +1.6% PCE物价指数(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.1% 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 5月 -1.5% +5.1% 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 5月 -- +2.5% 6月30日(四) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 -- -0.2% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 5月 -- -0.5% (较上年同期) -- -1.6% 原材料价格(较前月) -- +0.7% (较上年同期) -- -12.5% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 50.3 49.3 7月1日(五) 1345 美国Markit制造业PMI 6月终值 -- 51.4 1400 美国建筑支出(较前月) 5月 +0.6% -1.8% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 51.4 51.3 制造业投入物价分项指数 -- 63.5 制造业就业分项指数 -- 49.2 制造业新订单分项指数 -- 55.7 -- 美国汽车销量年率(万辆) 6月 1,740 1,745 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 龚芳)