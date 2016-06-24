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市场报道 | 2016年 6月 24日 星期五 08:28 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月24日-7月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
    
    6月20日当周 
    
    6月24日(五)
    1130 美国建筑许可年率(万户)                5月修正值          --        113.8
             建筑许可(较前月)                                     --        +0.7%
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)              5月        -0.5%       +3.4%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                        持平       +0.5%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --        +3.8%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                 +0.3%       -0.6%
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数       6月终值         94.0        94.3
                                  现况指数                      111.4       111.7
                                  预期指数                       83.1        83.2
    
    6月27日当周
    
    6月27日(一)
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                5月初值          --    逆差575.3
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)       6月初值          --         50.9
                   服务业PMI                                      --         51.3
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                6月          --      负20.80
    
    6月28日(二)
    1230 美国企业获利                            第一季修正值      --       +0.6%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率             第一季终值    +1.0%      +0.8%
             最终销售                                              --       +1.0%
             消费者支出                                            --       +1.9%
             GDP平减指数                                         +0.6%      +0.6%
             个人消费支出(PCE)物价指数                             --       +2.1%
             核心PCE物价指数                                       --       +0.3%
    1300 美国Case-Shiller经季调房价指数(较前月)         4月        --       +0.9%
                        未经季节调整房价指数(较前月)               --       +0.9%
                                房价指数(较上年同期)             +5.5%      +5.4%
    1400 美国消费者信心指数                             6月       93.1       92.6
    1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数           6月        --         负1

    6月29日(三)
    1230 美国实质个人支出(较前月)                       5月        --       +0.6%
             个人所得(较前月)                                    +0.3%      +0.4%
             经调整后的个人支出                                  +0.3%      +1.0%
             核心PCE物价指数(较前月)                             +0.1%      +0.2%
                            (较上年同期)                           --       +1.6%
             PCE物价指数(较前月)                                   --       +0.3%
                        (较上年同期)                               --       +1.1%  
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                  　 5月      -1.5%      +5.1%
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值              5月        --       +2.5%
    
    6月30日(四)
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)                4月        --       -0.2%
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)                     5月        --       -0.5%
                           (较上年同期)                            --       -1.6%
               原材料价格(较前月)                                  --       +0.7%
                         (较上年同期)                              --      -12.5%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                  6月       50.3       49.3
    
    7月1日(五)
    1345 美国Markit制造业PMI                        6月终值        --        51.4
    1400 美国建筑支出(较前月)                           5月      +0.6%      -1.8%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数                6月       51.4       51.3
             制造业投入物价分项指数                                --        63.5
             制造业就业分项指数                                    --        49.2
             制造业新订单分项指数                                  --        55.7
     --  美国汽车销量年率(万辆)                         6月      1,740      1,745    
    (完)
     
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 戴素萍 审校 龚芳)

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