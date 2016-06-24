美国与加拿大经济指标预测--6月24日-7月1日****

全球政经：德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月20日当周 6月24日(五) 1130 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 113.8 建筑许可(较前月) -- +0.7% 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 5月 -0.5% +3.4% 扣除运输的耐久财订单(较前月) 持平 +0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.8% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.3% -0.6% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 94.0 94.3 现况指数 111.4 111.7 预期指数 83.1 83.2 6月27日当周 6月27日(一) 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 5月初值 -- 逆差575.3 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 50.9 服务业PMI -- 51.3 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 6月 -- 负20.80 6月28日(二) 1230 美国企业获利 第一季修正值 -- +0.6% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 +1.0% +0.8% 最终销售 -- +1.0% 消费者支出 -- +1.9% GDP平减指数 +0.6% +0.6% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- +2.1% 核心PCE物价指数 -- +0.3% 1300 美国Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 4月 -- +0.9% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.9% 房价指数(较上年同期) +5.5% +5.4% 1400 美国消费者信心指数 6月 93.1 92.6 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 负1 6月29日(三) 1230 美国实质个人支出(较前月) 5月 -- +0.6% 个人所得(较前月) +0.3% +0.4% 经调整后的个人支出 +0.3% +1.0% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) -- +1.6% PCE物价指数(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.1% 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 5月 -1.5% +5.1% 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 5月 -- +2.5% 6月30日(四) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 -- -0.2% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 5月 -- -0.5% (较上年同期) -- -1.6% 原材料价格(较前月) -- +0.7% (较上年同期) -- -12.5% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 50.3 49.3 7月1日(五) 1345 美国Markit制造业PMI 6月终值 -- 51.4 1400 美国建筑支出(较前月) 5月 +0.6% -1.8% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 51.4 51.3 制造业投入物价分项指数 -- 63.5 制造业就业分项指数 -- 49.2 制造业新订单分项指数 -- 55.7 -- 美国汽车销量年率(万辆) 6月 1,740 1,745 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 龚芳)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
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