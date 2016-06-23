版本:
中国
债券 | 2016年 6月 24日 星期五 07:39 BJT

标题新闻：官方计票结果显示，英格兰东北部重要城市桑德兰61.3%的选民支持英国退欧

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐