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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 07:55 BJT

全球金市：金价上涨逾1%，因英国桑德兰投票脱欧意愿强于预期

美国8月期金 上涨0.5%至每盎司1,268.90美元。

根据官方公布的结果，英国桑德兰选民有61.3%支持退欧，高于摩根大通在投票前公布的56.5%分析预估。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 杜明霞/张若琪)

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