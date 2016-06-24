《中国报摘》--中国证券报6月24日

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
* 头版头条:
--英国退欧公投周四启动。最新民意调查显示，支持留欧的人数超过退欧，而此前一周支持退欧人数略占上风。周四开盘后，欧股、英镑继续上涨，而避险属性明显的黄金等资产表现疲软。
* 其他:
--最新发布的《中国银行业监督管理委员会2015年报》提出，关注地方政府融资平台、房地产、过剩产能等重点领域信用风险，积极防范新增不良。年报提出，要组织开展不良贷款分类偏离度检查。
--深圳钜盛华、前海人寿保险（宝能系）发布公告称，明确反对万科 发行股份购买资产预案。在宝能发声表态反对万科重组后，华润集团也发布声明称反对万科重组预案关注万科公司治理。
--西藏旅游 与华塑控股 公告终止重大资产重组。西藏旅游称，证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，各方无法达成交易方案；华塑控股则表示，市场环境发生变化，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定性因素。
--西南证券 公告称，因涉嫌未按规定履行职责，中国证监会决定对公司立案调查。预计公司投资银行业务在立案调查期间将受到影响，并可能对当期经营业绩造成一定的影响。公司股票周五开市起复牌。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。