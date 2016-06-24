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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 08:03 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月24日

路透香港6月24日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7
569港元 )
    
    美国股市周四收盘上涨，道琼工业指数 上涨230.24点，或1.29%，至18,011.07点，银行类股领涨
。英国脱欧公投将在2100GMT结束，结果预计将在周五早间公布。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              127.270     2.81        18112       9.872       2.09
 中国铝业                            7.870       1.55        11010       2.442       0.49
 中国移动                            56.920      1.79        107406      88.305      1.56
 中国人寿                            11.110      3.16        173256      17.236      1.51
 中石油                              71.540      3.83        31572       5.549       2.39
 中石化                              72.210      2.70        20920       5.601       2.21
 汇丰控股                            33.730      3.31        3843156     52.328      3.01
 中电信                              46.510      2.56        10592       3.608       2.78
 中国联通                            10.730      2.58        57197       8.323       1.38
 兖州煤业                            6.390       1.11        7781        4.957       0.95
 华能国际                            28.740      2.72        19681       5.573       3.02
 南方航空                            29.050      1.93        3311        4.507       1.96
 东方航空                            27.100      3.87        5410        4.204       1.31
 中芯国际                            4.100       3.27        9690        0.636       2.59
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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