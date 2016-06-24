《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月24日

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透香港6月24日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7 569港元 ) 美国股市周四收盘上涨，道琼工业指数 上涨230.24点，或1.29%，至18,011.07点，银行类股领涨 。英国脱欧公投将在2100GMT结束，结果预计将在周五早间公布。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 127.270 2.81 18112 9.872 2.09 中国铝业 7.870 1.55 11010 2.442 0.49 中国移动 56.920 1.79 107406 88.305 1.56 中国人寿 11.110 3.16 173256 17.236 1.51 中石油 71.540 3.83 31572 5.549 2.39 中石化 72.210 2.70 20920 5.601 2.21 汇丰控股 33.730 3.31 3843156 52.328 3.01 中电信 46.510 2.56 10592 3.608 2.78 中国联通 10.730 2.58 57197 8.323 1.38 兖州煤业 6.390 1.11 7781 4.957 0.95 华能国际 28.740 2.72 19681 5.573 3.02 南方航空 29.050 1.93 3311 4.507 1.96 东方航空 27.100 3.87 5410 4.204 1.31 中芯国际 4.100 3.27 9690 0.636 2.59 （完） (整理 梁慧仪)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。