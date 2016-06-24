《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月24日

*工商时报：

--英国脱欧与否今日揭晓，台湾财政部、央行、金管会等三大部会已全面戒备，四大基金及国安基金也处于紧急待命状态。由于国安基金必须再召开临时委员会才能进场，昨天跨部会沙盘推演后，已敲定若今日上午开票结果是脱欧占上风，将先由四大基金及公股行库联手安定股市；若股市仍未好转，必要时国安基金最快上午召开临时委员会议，讨论是否再度授权国安基金进场护盘。

--央行下周召开理监事会议，业界一致瞩目央行会否再提出最后一波的房市管制解禁，即豪宅贷款松绑措施。但据侧面了解，由于央行在3月理监事会议上才大规模解禁〞二房〞管制、工业区土建融管制等多项不动产放款限制令，因此这回理监事会议，央行将暂缓提出新措施，再多延长三个月的观察期。

*经济日报：

--中央银行公布五大银行5月新承做房贷增至412.97亿台币，连续第三个月成长，不计去年12月特殊因素，更是一年半以来单月新高，显示房市交易回温。

--中钢 董事长宋志育表示，将投资40亿台币筹组中钢电力公司，在厂区舖设广达80公顷的太阳能发电面板，以年发电量以1亿度为目标，将占中钢用电量的2%。

--年金改革委员会昨日在总统府首度开会，蔡英文总统致词中表示改革四大原则，包括财务稳健、照顾弱势、缩小职业别差距和透明公开。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。