香港个股：中国财险斥资25亿元人民币认购人保健康股份，成第二大股东

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透香港6月24日 - 中国最大非寿险公司--中国财险 表示，将斥资约25亿元人民币认购中国人民健康保险发行的新股，占后者增资完成后总股本约24.73%。
公司的声明称，周三（23日）与人保健康及人保健康的现有股东订立增资协议，约定人保健康将以发行新股方式进行增资，以每股1.18元新增约21.2亿股份，占人保健康增资完成后总股本的约24.73%，成为人保健康第二大股东。财险表示将以现金一次性支付，并由内部资源拨付。
完成后，人保健康原有股东包括中国财险母公司中国人保集团 、首都机场集团、德国健康保险股份公司（DKV）及人保投控的持股量，将分别摊薄至69.32%、2.33%、2.22%及1.4%。
人保健康在2005年成立，是中国首家专业健康保险公司，主要经营健康保险、意外伤害保险、与健康保险有关的谘询服务及代理业务和再保险业务，以及资金运用业务。2015年度其实现规模保费187.19 亿元，除税后亏损1.35亿元。
中国财险表示，中国健康保险行业近年來受到国家一系列政策的鼓勵和支持，健康保险发展空间广阔，加上人们的健康保险意識和保险需求逐渐提高，中国健康保险行业具有较好的长期发展空间。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。