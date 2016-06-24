香港个股：中国财险斥资25亿元人民币认购人保健康股份，成第二大股东

路透香港6月24日 - 中国最大非寿险公司--中国财险 表示，将斥资约25亿元人民币认购中国人民健康保险发行的新股，占后者增资完成后总股本约24.73%。

公司的声明称，周三（23日）与人保健康及人保健康的现有股东订立增资协议，约定人保健康将以发行新股方式进行增资，以每股1.18元新增约21.2亿股份，占人保健康增资完成后总股本的约24.73%，成为人保健康第二大股东。财险表示将以现金一次性支付，并由内部资源拨付。

完成后，人保健康原有股东包括中国财险母公司中国人保集团 、首都机场集团、德国健康保险股份公司（DKV）及人保投控的持股量，将分别摊薄至69.32%、2.33%、2.22%及1.4%。

人保健康在2005年成立，是中国首家专业健康保险公司，主要经营健康保险、意外伤害保险、与健康保险有关的谘询服务及代理业务和再保险业务，以及资金运用业务。2015年度其实现规模保费187.19 亿元，除税后亏损1.35亿元。

中国财险表示，中国健康保险行业近年來受到国家一系列政策的鼓勵和支持，健康保险发展空间广阔，加上人们的健康保险意識和保险需求逐渐提高，中国健康保险行业具有较好的长期发展空间。（完）

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