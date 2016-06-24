版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 08:50 BJT

《台湾重要政经日程》--6月24日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

6/24(五)

--9:00 行政院长林全赴立法院备询。

--9:30 中华民国工商协进会〞2016台日经贸产业合作论坛〞。

--10:00 台湾经济研究院举办6月景气动向调查报告记者会。

--16:20 央行公布5月M2年增率，上月年增4.65%。

======================================================================

6/30(四)

--17:00 (预估) 台湾央行第二季全体理监事会议后记者会。

7/5(二)

--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.24%。

--16:20 台湾央行公布6月底外汇存底，上月为4,334.32亿美元。

7/8(五)

--16:00 财政部公布6月出口，上月为年跌9.6%。

7/20(三)

--16:00 经济部公布6月外销订单年变动率，上月为年减5.8%。

7/22(四)

--08:30 主计总处公布6月季调失业率，上月为3.96%。

*--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月年增1.89%。

9/10(六)

--弹性放假补上班日，金融市场开市。

9/15(四)-9/16(五)

--中秋节及弹性放假，金融市场休市。

10/10(一)

--国庆公众假期，金融市场休市。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐