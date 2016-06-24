《台湾重要政经日程》--6月24日-10月10日

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
=====================今日重要政经消息==============================
6/24(五)
--9:00 行政院长林全赴立法院备询。
--9:30 中华民国工商协进会〞2016台日经贸产业合作论坛〞。
--10:00 台湾经济研究院举办6月景气动向调查报告记者会。
--16:20 央行公布5月M2年增率，上月年增4.65%。
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6/30(四)
--17:00 (预估) 台湾央行第二季全体理监事会议后记者会。
7/5(二)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.24%。
--16:20 台湾央行公布6月底外汇存底，上月为4,334.32亿美元。
7/8(五)
--16:00 财政部公布6月出口，上月为年跌9.6%。
7/20(三)
--16:00 经济部公布6月外销订单年变动率，上月为年减5.8%。
7/22(四)
--08:30 主计总处公布6月季调失业率，上月为3.96%。
*--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月年增1.89%。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。