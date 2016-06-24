《中国报摘》--其他报纸重要消息6月24日

**上海证券报**

--万科 独立董事华生撰文披露万科重组交易中现有股东和潜在投资者的相关信息，披露了其作为独立董事的投票立场和理由，并表示希望有助于推动上市公司信息披露的公开化，促进上市公司治理结构的进步，进一步厘清独立董事的职责和作用。

--兴业证券 作为保荐机构，因欣泰电气虚假陈述事件已受到证监会立案调查。公司表示，正在拟订投资者先行赔付方案。这意味着，兴业证券可能成为今年IPO新政实施以来，首家出现先行赔付的保荐机构。

**证券时报**

-- 中国人寿 公告称，该公司因采取退保金直接冲减退保年度保费收入的方式处理长期险非正常退保业务，违反了《中华人民共和国保险法》相关规定，被罚款40万元。

**东方早报**

--在安邦保险2015年通过二级市场买入股份成为保利地产 第二大股东后，泰康人寿、珠江人寿也分别参与了保利地产的90亿定增计划，成为保利地产股东。其中，泰康人寿通过旗下的泰康资管平台共认购60亿，持股7.35%，超越安邦成为保利地产第二大股东。(完)