《香港报摘》--经济日报6月24日

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
* 要闻版头条：
--英国公投结果本港时间今日中午公布，市场对英国留欧颇有信心，刺激英镑昨续升至今年新高，靠近1.5美元关口。日圆和黄金却因避险需求减而持续回软，日圆兑美元回落至低见106，金价一度跌0.7%。
* 其他：
--六福集团 首席财务总监陈素娟表示，年内约三分之一店舖需续租，冀舖租可录得双位数减幅，目标舖租占总收入比例低于上财年的5.6%。
--全球手机增长放缓，但华为 终端业务香港代表处业务总监余聪称，对首季销情仍感满意，而今年目标手机出货量预计增长约三成，势跑赢市场。集团目标为，在四至五年后成为全球第一的智能手机品牌。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。