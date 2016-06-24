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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 08:49 BJT

《香港报摘》--经济日报6月24日

* 要闻版头条：

--英国公投结果本港时间今日中午公布，市场对英国留欧颇有信心，刺激英镑昨续升至今年新高，靠近1.5美元关口。日圆和黄金却因避险需求减而持续回软，日圆兑美元回落至低见106，金价一度跌0.7%。

* 其他：

--六福集团 首席财务总监陈素娟表示，年内约三分之一店舖需续租，冀舖租可录得双位数减幅，目标舖租占总收入比例低于上财年的5.6%。

--全球手机增长放缓，但华为 终端业务香港代表处业务总监余聪称，对首季销情仍感满意，而今年目标手机出货量预计增长约三成，势跑赢市场。集团目标为，在四至五年后成为全球第一的智能手机品牌。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

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