中国个股：西藏旅游宣布终止收购拉卡拉，因市场环境等客观情况发生变化

路透上海6月24日 - 中国证监会上周公布被外界认为是“史上最严”的重组新规，借壳上市难度再增加。中国西藏旅游股份有限公司 周四稍晚公告称，终止收购第三方支付企业拉卡拉，因交易方案公告后，证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，各方无法达成符合变化情况的交易方案。

今年2月西藏旅游曾公告称，拟以发行股份和支付现金的方式购买国内知名第三方支付企业--拉卡拉支付股份有限公司100%股权，后者作价110亿元人民币；同时定向增发股份配套融资55亿元。

自去年11月停牌以来，西藏旅游筹划此次重组已持续了半年有余，但到目前为止尚未完成对交易所二次问询函的回复。上海证券报周五援引投行人士指出，西藏旅游最终选择终止该方案，主要原因应是无法再绕过“借壳”这道门槛。

对于后续影响，公司称，因未能募集配套资金，未来资金周转将面临一定压力。本次重大资产重组终止后，公司仍将以旅游为主要业务，同时积极寻找区内外其他战略性产业的业务发展机会，以谋求优化改善上市公司业务结构和盈利能力，逐步提高上市公司可持续发展能力。6月27日，公司将就终止重组事项召开投资者说明会。

中国证监会上周五表示，拟对并购重组办法进行再次修订，重点针对市场借壳上市行为，旨在给炒壳降温，支持通过并购重组提高上市公司质量，取消重组上市的配套融资，提高了对重组方资金实力要求。结合今日证监会公布的一系列监管措施和表态不难发现，今后市场融资难度料将加大。

此外，近期另有华塑控股 和永大集团 公告终止重大重组事项，其涉及的标的资产分别属于互联网金融信息服务行业、互联网金融行业。