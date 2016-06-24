日本央行：部分官员担忧疲弱物价，主张进一步宽松政策--6月会议摘要

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
“如果达到2%通胀率的时间愈来愈有可能推迟，日本央行必须向公众和市场重申，通过进一步宽松措施致力实现该目标的承诺。”该委员表示。
尽管近来一连串疲弱数据，让日本央行承受需采取更多行动刺激增长的压力，数名决策制定官员已公开表达对加码大规模购债计划是否可行的疑虑。
“日本央行不能长期持续当前购买日本公债的步伐。在购买日债面临阻力前，他们需加以调整至较能维持得下去的方式。”会议摘要引述一名委员的话。
会议摘要称，另一名委员表示，日本央行应改变当前旨在迅速实现物价目标的政策框架，从长期的态度来对抗通缩。这名委员有可能是木内登英。
“日本央行应检视当前大规模购债计划政策，因其有损财政和货币政策信誉。”该名委员称。(完)
(编译 李春喜/杜明霞/张若琪 审校 戴素萍/许娜/龚芳)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。