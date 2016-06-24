日本央行：部分官员担忧疲弱物价，主张进一步宽松政策--6月会议摘要

“如果达到2%通胀率的时间愈来愈有可能推迟，日本央行必须向公众和市场重申，通过进一步宽松措施致力实现该目标的承诺。”该委员表示。

尽管近来一连串疲弱数据，让日本央行承受需采取更多行动刺激增长的压力，数名决策制定官员已公开表达对加码大规模购债计划是否可行的疑虑。

“日本央行不能长期持续当前购买日本公债的步伐。在购买日债面临阻力前，他们需加以调整至较能维持得下去的方式。”会议摘要引述一名委员的话。

会议摘要称，另一名委员表示，日本央行应改变当前旨在迅速实现物价目标的政策框架，从长期的态度来对抗通缩。这名委员有可能是木内登英。

“日本央行应检视当前大规模购债计划政策，因其有损财政和货币政策信誉。”该名委员称。(完)