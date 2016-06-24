金属期市：伦敦期铜自七周高位回落，对英国公投持谨慎态度

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
铜价本周有望涨4.6%，追平4月末当周的涨幅，因美国第一季经济迟滞后，对美国将推迟下次加息的预期升温，使美元下跌。
美国上周初请失业金人数跌至接近43年低位，表明尽管5月就业岗位增长大幅放缓，但劳动力市场依然强劲。
上海期货交易所期铜 在隔夜交易时段涨1.3%至每吨36,660元人民币(5,577美元)。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/李爽 审校 徐文焰/张若琪)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。