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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 08:53 BJT

金属期市：伦敦期铜自七周高位回落，对英国公投持谨慎态度

铜价本周有望涨4.6%，追平4月末当周的涨幅，因美国第一季经济迟滞后，对美国将推迟下次加息的预期升温，使美元下跌。

美国上周初请失业金人数跌至接近43年低位，表明尽管5月就业岗位增长大幅放缓，但劳动力市场依然强劲。

上海期货交易所期铜 在隔夜交易时段涨1.3%至每吨36,660元人民币(5,577美元)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/李爽 审校 徐文焰/张若琪)

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