《香港报摘》--信报6月24日

* 要闻版头条：

--英国脱欧公投今天就会有结果，全球央行、银行及金融市场都严阵以待，提防一旦公投结果是脱欧，将导致市场混乱。各央行准备好出手稳定市场，英国交易员则通宵留守银行，随时执行交易。点票的关键时刻在香港时间上午10时至12时，包括港股在内的全球市场料此际开始大幅波动。

* 其他：

--摩根士丹利发表报告，下调本港珠宝及化妆品零售商今年盈利预测，包括周生生 、六福 、周大福 及莎莎 ，预计截至明年3月底止，四家零售商的全年纯利将按年平均下跌11%，港澳地区及内地同店销售分别减少12%及7%，主要因内地访港人数及旅客消费下跌。

--顺风清洁能源 日前公布，拟以12亿元人民币出售旗下九个光伏电站项目的交易触礁。集团首席财务官兼公司秘书谢文杰表示，续有潜在买家与集团接触，将继续尝试出售旗下光伏电站项目。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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