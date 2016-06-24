《香港报摘》--信报6月24日

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
* 要闻版头条：
--英国脱欧公投今天就会有结果，全球央行、银行及金融市场都严阵以待，提防一旦公投结果是脱欧，将导致市场混乱。各央行准备好出手稳定市场，英国交易员则通宵留守银行，随时执行交易。点票的关键时刻在香港时间上午10时至12时，包括港股在内的全球市场料此际开始大幅波动。
* 其他：
--摩根士丹利发表报告，下调本港珠宝及化妆品零售商今年盈利预测，包括周生生 、六福 、周大福 及莎莎 ，预计截至明年3月底止，四家零售商的全年纯利将按年平均下跌11%，港澳地区及内地同店销售分别减少12%及7%，主要因内地访港人数及旅客消费下跌。
--顺风清洁能源 日前公布，拟以12亿元人民币出售旗下九个光伏电站项目的交易触礁。集团首席财务官兼公司秘书谢文杰表示，续有潜在买家与集团接触，将继续尝试出售旗下光伏电站项目。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。