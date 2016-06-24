台湾汇市：台币早盘走贬，观望英国脱欧公投最终结果

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透台北6月24日 - 台币兑美元 周五早盘下跌。汇银人士表示，台币贬值幅度随着英国脱欧公投开票进度忽大忽小，在结果尚未出炉前，市场操作心态谨慎，以观望为主。
他们预料，本地时间中午附近，英国脱欧公投结果料大致底定，届时台币走势才会有明确方向。脱欧与留欧对台币的影响将大为不同：若是脱欧，外资料将汇出，台币汇价将跌一波；若是留欧，外资料持续汇入，台币有续升空间。
〞两边支持率太近了，客户都在观望。〞一位大型公营银行交易员说。
另一商业银行交易员则称，目前公投的开票状况显示，两边支持率相当胶着，台币除了实质需求外，交投相当清淡，只能静候结果出炉。
本地时间10:17，韩元兑美元 报1,154.2，上日收在1,150.2；台股加权指数 则跌0.56%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.155/32.215，上日收在31.830。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.080-32.400
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--《独家新闻》巴克莱在英国公投结果出炉前停止接受新的外汇止损单--消息 (完) (记者 董永年；审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。