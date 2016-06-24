中国债市动态：现券收益率走低，英国脱欧预期抬升买气

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透上海6月24日 - 中国银行间债市周五早盘国债期货明显上涨，现券收益率也在增加的买气支撑下走低。因英国脱欧公投结果将公布，脱欧预期抬升激发热情。
不过一级市场上，财政部招标的30年国债结果明显高出预期。交易员认为，一般来说，超长期限发行结果对现券影响不会太大，还需要继续观察。
截至目前，在英国已公布公投结果的逾330个地区中，脱离欧盟占比暂时领先。
华中一银行交易员称，“不是(英国)退欧要占上风了嘛，收益率下了2-3个点。不过应该就是一种情绪吧。”
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 为3.2425%/3.2375%，上日尾盘在3.2650%/3.2610%。
上海一银行交易员也表示，不论英国公投结果如何，就基本面而言，中国境内债市所受的直接影响应该有限，下一步主要还看美联储和中国央行如何应对。
对于明显高于预期的30年国债结果，另一银行交易员指出，“超长期限国债本来就这样(不稳定)，保险和大行不投就这样了。”
至于二级是否会对新债结果有所反应，还需要继续观察。
业内人士透露，财政部上午招标续发行的30年期固息国债，中标收益率为3.5871%，大幅高于此前3.43%的预测均值，投标倍数1.95倍。同时招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率2.1842%，边际中标收益率2.2101%，投标倍数2.70倍。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报100.830元人民币，较上日结算价涨0.12%；10年期国债主力合约T1609 收报100.06元，较上日结算价涨0.20%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。