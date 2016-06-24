中国债市动态：现券收益率走低，英国脱欧预期抬升买气

路透上海6月24日 - 中国银行间债市周五早盘国债期货明显上涨，现券收益率也在增加的买气支撑下走低。因英国脱欧公投结果将公布，脱欧预期抬升激发热情。

不过一级市场上，财政部招标的30年国债结果明显高出预期。交易员认为，一般来说，超长期限发行结果对现券影响不会太大，还需要继续观察。

截至目前，在英国已公布公投结果的逾330个地区中，脱离欧盟占比暂时领先。

华中一银行交易员称，“不是(英国)退欧要占上风了嘛，收益率下了2-3个点。不过应该就是一种情绪吧。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 为3.2425%/3.2375%，上日尾盘在3.2650%/3.2610%。

上海一银行交易员也表示，不论英国公投结果如何，就基本面而言，中国境内债市所受的直接影响应该有限，下一步主要还看美联储和中国央行如何应对。

对于明显高于预期的30年国债结果，另一银行交易员指出，“超长期限国债本来就这样(不稳定)，保险和大行不投就这样了。”

至于二级是否会对新债结果有所反应，还需要继续观察。

业内人士透露，财政部上午招标续发行的30年期固息国债，中标收益率为3.5871%，大幅高于此前3.43%的预测均值，投标倍数1.95倍。同时招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率2.1842%，边际中标收益率2.2101%，投标倍数2.70倍。