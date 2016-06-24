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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 09:05 BJT

韩国经济：企划财政部长官主张追加预算7月中期以前批准--执政党官员

路透首尔6月24日 - 韩国执政党新世界党一名官员周五表示，企划财政部长官柳一镐称，为刺激经济而制定的追加预算如果要全面产生效果，应当在7月中之前通过。

柳一镐是在议会与议员讨论下半年政府政策时做出上述讲话的。该政策将在下周二公布。(完)

(编译 李春喜 审校 戴素萍)

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