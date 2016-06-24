韩国经济：企划财政部长官主张追加预算7月中期以前批准--执政党官员

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透首尔6月24日 - 韩国执政党新世界党一名官员周五表示，企划财政部长官柳一镐称，为刺激经济而制定的追加预算如果要全面产生效果，应当在7月中之前通过。
柳一镐是在议会与议员讨论下半年政府政策时做出上述讲话的。该政策将在下周二公布。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。