《全球重要经济事件一览表》--6月24日-7月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月24日(五)

北京--中国国务院新闻办举行政策例行吹风会，请国家能源局总经济师李冶介绍“互联网+”智慧能源行动计划有关情况，并答记者问(0200)。

厦门--20国集团(G20)财政和央行副手会、协调人与财政和央行副手联席会议、协调人会议(至25日)。

乌兹别克斯坦塔什干--中国国家主席习近平出席上海合作组织成员国元首理事会第十六次会议(至24日)。

北京--印度财长杰特利(Arun Jaitley)在主题为“投资印度”的论坛上发言(0115)。

罗马--欧洲央行委员Ignazio Angeloni参加Villa Mondragone国际经济研讨会的小组讨论(0900)。

东京--日本央行副总裁中曾宏在信托协会年会上发言(0636)。

斯德哥尔摩--瑞典财政部、央行、国家债务局及金融监管局开会，讨论英国公投若退欧的影响。

巴黎--法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛在一次会议上发言，可能对英国公投结果发表评论(0700)。

6月25日(六)

北京--亚洲基础设施投资银行举行首次年会(至26日)，有57个创始成员国的理事和代表将参加该年会。

北京--俄罗斯联邦总统普京对中国进行国事访问。

6月26日(日)

天津--第十届世界经济论坛夏季年会(至28日)，中国国务院总理李克强将在开幕式发表特别致辞。

6月27日(一)

华盛顿--布雷顿森林委员会(Bretton Woods Committee)召开2016年年会(1230)，发言者包括：美国财政部长杰克卢、国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿和世界银行常务副行长兼首席运营官英卓华。

都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan在全国经济对话年度会议上讲话(2300)。

葡萄牙辛特拉--欧洲央行举行中央银行论坛(至6月29日)。发言者包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦、欧洲央行总裁德拉吉、中国人民银行行长周小川、欧洲央行执委科尔、欧洲央行执委普雷特、亚洲开发银行首席经济学家魏尚进和英国央行总裁卡尼等。

6月28日(二)

海牙--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆在欧洲理事会外交关系年会发表演说(0800)。

伦敦--英国央行金融政策委员会会议。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至29日)。

6月29日(三)

北京--G20能源部长会议(至30日)。

莫斯科--俄罗斯央行总裁纳比乌里娜在年度银行业大会发表演说(0300)。

6月30日(四)

首尔--韩国企划财政部长官柳一镐在美国商会会议上就韩国经济形势和加强韩美经济合作发表演说(0300)。

台北--台湾央行第二季全体理监事会(预估0900举行记者会)。

伦敦--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演说(1920)。

法兰克福--欧洲央行公布6月议息会议记录(1130)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

7月1日(五)

伦敦--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景和货币政策发表演说(1500)。

伦敦--欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特在金融时报举办的会议上发言(1000)，英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹在此次会议上发言(1500)。

巴黎--值巴黎俱乐部(又称十国集团)成立60周年之际，欧洲央行执委科尔参加圆桌讨论(0715)。

维也纳--奥地利央行发布金融稳定报告，之后央行总裁诺沃特尼召开记者会(0830)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程