《香港报摘》--其他报纸重要消息6月24日

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
* 明报：
--澳门昨日公布5月访澳旅客数据显示，期内共247.7万人次访澳，按年减少2.8%，按月则微升0.3%。
* 苹果日报：
--美联集团 主席黄建业表示，香港住宅楼价仍未跌完，预期未来12个月将展开第二个跌浪，今年跌约5%，明年再跌10%，楼价将由高位累跌约30%。
* 星岛日报：
--市传长三角私营医疗服务商瑞慈医疗，将于下周三（29日）起在港公开招股，7月14日挂牌，集资最多2亿美元。
* 东方日报：
--贸发局环球市场首席经济师潘永才表示，如英国脱欧会对英国本土于各方面带来大的打击，相信会令英镑贬值、当地楼价及经济增长下跌，间接为香港出口带来影响。
* 文汇报：
--香港展览会议业协会发表年度展览活动调查结果。结果显示，随内地及国际商家的积极参展，去年选择在香港参展的公司总数略有增加；同时，由于香港本地访客人数大幅增加，加上内地访客人数亦有明显增长，访客总数较2014年有近13%的升幅。（完）
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。