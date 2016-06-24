《香港报摘》--其他报纸重要消息6月24日

* 明报：

--澳门昨日公布5月访澳旅客数据显示，期内共247.7万人次访澳，按年减少2.8%，按月则微升0.3%。

* 苹果日报：

--美联集团 主席黄建业表示，香港住宅楼价仍未跌完，预期未来12个月将展开第二个跌浪，今年跌约5%，明年再跌10%，楼价将由高位累跌约30%。

* 星岛日报：

--市传长三角私营医疗服务商瑞慈医疗，将于下周三（29日）起在港公开招股，7月14日挂牌，集资最多2亿美元。

* 东方日报：

--贸发局环球市场首席经济师潘永才表示，如英国脱欧会对英国本土于各方面带来大的打击，相信会令英镑贬值、当地楼价及经济增长下跌，间接为香港出口带来影响。

* 文汇报：

--香港展览会议业协会发表年度展览活动调查结果。结果显示，随内地及国际商家的积极参展，去年选择在香港参展的公司总数略有增加；同时，由于香港本地访客人数大幅增加，加上内地访客人数亦有明显增长，访客总数较2014年有近13%的升幅。（完）