港报社评：英勇消防员又殉职，部署失误令人愤怒--信报6月24日

高级消防队长张耀升勇救火灾而英年早逝，已然叫人悲痛莫名，岂料昨日再惊闻噩耗，第二名消防员许志杰又殉职了，悲痛之余更加让我们感到无比愤怒，消防处必须解释清楚是不是部署失误导致牺牲同袍！

九龙湾淘大工业村时昌迷你仓星期二发生四级大火，日以继夜不但烧得浓烟密布，而且全港愁云惨雾，哀悼英雄之声不绝。事发第一天，奋不顾身的大批消防员尚未了解灾场的实际情况，有人殉职勉强可以说是意料之外。尽管如此，仍然有人含泪质疑，消防处高层指挥调度有问题，轻率地让前线人员冲进通道狭窄恍如迷宫的迷你仓，并且怀疑为求加快灭火速度，开动鼓风机，结果弄巧反拙令火势重燃近乎失控。基于这种陷同袍于险境的质疑，张耀升＂枉死＂之后传出消息，有人情绪激动怒打上司，不过现阶段始终无法证实。不管如何，以保安局为首的政府部门表示，将循指挥部署及装备方向展开调查。

可惜的是，消防处的指挥部署似乎没有汲取教训，事发第三天来到昨日，居然还有另一名消防员在这场长命火当中不幸殉职，实在令人难以置信！

根据常识判断，迷你仓之内没有被困人士，完全毋须冒险救人，消防员没必要深入灾场。同时因为迷你仓内的间隔难以掌握，亦不知有没有存放易燃甚至易爆物品，所以消防处决定在外围洒水，尽量防止火势蔓延，那就解释得了何以一场火烧了那么长的时间，依旧未能扑熄。

正当人人以为大不了再烧一段时间罢了，总有一日会烧完，忽然之间，殉职消防员又多一位，无法不让人产生一个大惑不解的错愕表情，随即提出三个问题，为什么？谁之过？到底有没有人能够交代清楚？

火灾发生以来，迷你仓的租户损失惨重，不知多少珍贵物品付之一炬，苦主包括著名漫画家甘小文。不过，租户都深明大义，他们知道自己损失的只是身外物，比起消防员的宝贵生命简直是微不足道，所以不少人宁愿自己的财物继续焚烧，也不愿意看到救火英雄有损伤。却奈何，37岁刚升职的消防队目许志杰殉职了，遗下旁徨无依的太太和七岁儿子，全城不禁同声一哭。

许志杰昨日被派往淘大工业村三楼救火，晚上7时许昏迷倒卧之后由同袍合力抬出，送抵医院经过抢救无效，最终于9时10分与世长辞。消防处处长黎文轩晚上与特首梁振英一起见传媒时，对痛失两名同事表示哀伤，亦强调受过专业训练的消防员勇于面对困难，判断风险，履行扑救职责保障市民的生命和财产，又指不能假设该焚烧中的物业内无人。但是，当受伤消防员陆续增加，两名同袍先后殉职，一般市民不禁质疑，不能假设物业内无人的讲法是否缺乏说服力？

消防员的英勇是毋庸置疑的，我们致以衷心的敬意，盼望殉职者家属振作起来，度过这一段最艰难的时期，并且恳请社会各界伸出援手，有钱出钱，有力出力。可是对于英勇消防员的敬意，无法掩盖我们的愤怒，原因是人命关天，为什么消防处管理层在张耀升殉职之后，不以安全为第一优先考虑，居然容许灾区再添亡魂！

迷你仓烧都烧了这么长时间，大前提是事发现场没证据显示有人被困，早一点救熄，迟一点救熄，分别不大。屋宇署署长许少伟昨日视察现场，尽管没有斩钉截铁保证不存在倒塌危机，但他一而再声称，只是非结构墙出现剥落现象，承托火场的天花情况良好，楼宇结构没有大问题。换言之，淘大工业村不会塌下来，何必急于一时甘冒奇险，从而付上人命的代价？灾区仅余身外物，居然一而再置人于死地，如果不是部署失误，无法解释当中叫人摸不着头脑的诡异。

既然保安局已答应循指挥部署及装备方向展开调查，那么我们强烈呼吁相关官员尽快查个水落石出，部署失误严肃问责，装备欠佳认真解决，最重要的是防止悲剧重演，消防员没必要因为英勇而舍身成仁。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘