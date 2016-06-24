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货币新闻 | 2016年 6月 24日 星期五 09:24 BJT

芝加哥期市：玉米料录得三年来最大单周跌幅，受美国气候影响

以下是0038GMT报价：
        
    合约               价格     变动   涨跌%     两日        30日     RSI
                                                 涨跌%     移动均值
    CBOT小麦           454.25    0.00    +0.00%   -0.98%      479.03   25
    CBOT玉米           388.50    1.25    +0.32%   -1.15%      410.64   27
    CBOT大豆          1099.75   -1.75    -0.16%   -1.52%     1104.77   40 
    CBOT稻米            10.78  -$0.03    -0.28%   -1.87%      $11.39   23
    美国原油            49.40  -$0.71    -1.42%   +0.55%      $48.82   54
    
    欧元/美元          $1.129  -$0.010   -0.88%   -0.09%
    美元/澳元          0.7535   -0.007   -0.96%   +0.47%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 陈宗琦/王兴亚；审校 龚芳/张若琪)

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