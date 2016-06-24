港报社评：请消防员接受市民敬礼，火场现址宜作公共空间--明报6月24日

九龙湾淘大工业村一场＂长命火＂，昨晚又有一名消防员遇难殉职，消息传来，市民倍添惆怅。这场火除了烧出旧式工厦和迷你仓的消防安全隐患，还反映消防员的坚毅、勇气和市民的民胞物与情怀；另外，这场火总有熄灭之时，然则这幢历经火劫的工业大厦，命运如何，将备受关注。这幢工厦坐落人口密集的牛头角区，居民缺乏休憩场所，工厦现址会否成为公共空间，给整体社会注入正能量，是值得思考的课题。

这场四级大火，先后夺去了高级消防队长张耀升和他的同僚许志杰的生命。殉职消防队目许志杰的详细情况尚待了解，张耀升香港大学毕业之后，投身消防事业，于当今社会普遍价值观，他的志向与许多年轻人相比并不一样，可惜他以30岁之龄，在这场迷你仓火警中，葬身火海，许多人对此都心情惆怅，特别是他初为人父4个月，遗下孤寡，更使人有揪心之痛，包括港大毕业校友等发起的募捐行动，希望能够从物质上帮助张家渡过难关，面对未来。

这场火警，使消防员再一次获得市民敬礼，感谢他们舍死忘生与火神的搏斗。近日气温最高达34℃，骄阳似火，一般人在阳光下稍站片刻，已经受不了，消防员背负大批装备，有专家估计火场温度高达数百度甚至千度，消防员勇敢面对，他们的坚强意志，可见一斑。市民完全认知消防员的坚毅和勇敢，这些日子，市民在精神和行动充分支持消防员与火神搏斗，期望他们不要再发生意外；另外，有市民给现场消防员送水送食物，即使路过都会给消防员打气鼓励，体现市民与消防员心连心而焕发的正能量。期望消防员就这场火的后续扑救，倍加小心和珍重，社会再难以承受更多遗憾。

长期以来，市民对纪律部队的认同和支持，以消防员最高，因为救火抢险是以生命相搏的工作，消防员义无反顾地走向险境，目的为市民重履安全，这些年多名消防员执勤时殉职，一次又一次谱写英雄事迹，值得接受敬礼。近年，其他个别政府部门官员疏忽职守，出现官僚杀人的惨剧，例如南丫海难死了39人，其中原因与＂南丫四号＂的水密门装设不妥有关，不过，无一个海事官员为此负责，相对于消防员的舍死忘生，有些官员只是尸位素餐、行屍走肉而已。

回说这场火，截至今日零时，烧了接近60小时，仍未熄灭，火警工厦在长时间燃烧和室内极度高温的结果，大厦外墙多处出现裂缝，有人从缝隙彷佛看到有烟冒出，部分外墙剥落见到红砖，就一般人看来，感到触目惊心。屋宇署长亲自到场视察后表示，大厦2楼内部结构良好，出现裂纹的部分非主力结构。因此，当局暂时没有疏散计划。在本港，论楼宇结构是否安全，没有人较屋宇署长更权威，他说无问题，其他人只能＂相信了＂。

有专家表示，本港工厦的＂耐火时限＂虽然为两小时，然而历来沿用英国标准，工厦内还有其他安全系数，即使超出时限，大厦结构仍可支持。专家未具体介绍＂安全系数＂究何所指，值得注意的是起火的3楼迷你仓烧了超过60小时，而且是热度极高的＂闷烧＂，有专家担心石屎在持续受热下裂开，甚至剥落，若钢筋因而直接被火加热，可能变软而失去承托力。由于3楼仍然高温，屋宇署长未能入内目测，只能靠2楼内部结构良好，判断没有即时危险。不过，从经历火劫大厦的外观和那些裂缝看来，即使不倒塌，许多人都有＂医番都残废＂之感。

发生火警的工厦于1961年入伙，距今接近60年，经此火劫，是否值得维修以延续其＂楼命＂，已经成为现实问题。这座工厦被民居包围，虽然是先有工厦、才有民居大厦，但是如此工厦与民居大厦混杂，本来就有问题，今次火警浓烟、气味影响附近居民，即属一例。数十年前，该处为东九龙边陲，由＂淘大＂用以晾晒酱油，到上世纪80年代开始，才陆续发展为民居大厦群落，密集发展的结果，该处淘大花园、得宝花园和其他多幢大厦挤住了大量人口，却缺少了供居民休憩的空间。

淘大工业村由恒隆地产拥有业权，恒隆地产以发展淘大花园发家，现在业务遍布本港和内地，是每年收入近百亿元的大企业。根据2015年恒隆地产年报，集团在本港的租赁面积为64.6万平方米，其中牛头角的工业设施约占12%，年报未细分工业楼宇租金收入多少，本港整体租金收入则为35.5亿元。从年报列举本港收租物业主要在铜锣湾、山顶广场、鰂鱼涌康怡广场、中环渣打银行大厦、旺角雅兰中心、旺角家乐坊及栢裕商业中心，淘大花园等，可以想见淘大工业村的租金并非重点。事实上，工厦租金本就不高，近60年楼龄的工厦设施各方面都较逊色，难望收得高租金。 职是之故，我们建议恒隆地产在大火过后，应该考虑拆卸工厦，然后把现址捐给政府，作公共空间用途，以缓解当区的密集挤拥；以发家的土地，回馈居民，造福社区。当然，恒隆地产可以考虑重建，只是在这里再兴建工业大厦，格格不入，若申请改变用途发展民居大厦，以当前政治氛围，将是困难重重。最理想是交由政府用作公共空间，期望恒隆董事长陈启宗先生就此拍板。（完）

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