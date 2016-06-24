港报社评：勿让消防再牺牲，应即停进火场--星岛日报6月24日

牛头角迷你仓四级长命火，不幸再有消防员殉职，社会向众多冒生命危险进入火场扑救的消防员致敬之外，难免会产生疑问：为何会有消防员一个接一个牺牲？救火策略是否妥当？目前最急切要做的，是确保消防员在安全情况下把火扑灭，为此应立即停止所有进入火场救火的行动，之后消防处要全面检讨今次的工作方法，避免同类惨剧重演。 这场长命火已经烧了三昼夜，楼高六层的淘大工业村现场，由三楼烧到四楼，五楼亦有地方冒烟。消防处出动了数以百计的消防员，夙夜匪懈奋不顾身轮流救火，令人敬佩。 在火灾第一夜，即有初为人父的高级消防队长张耀升晕倒困于火场，同袍搜索一番才救到他，可惜送院不治。到第三夜，再有消防队目许志杰在准备离开火场交更时失去知觉，同袍急扶送院后，同样返魂乏术。到昨晚为止，除了他俩，还有11个消防员送院抢救。 本港数支纪律部队中，以消防处民望最高，今次消防员舍身救火的表现，显示他们实至名归。我们为殉职消防员致哀，祝愿留医消防员早日康复，并向强忍哀痛继续尽忠职守的众多消防员致敬。 这是历来首宗迷你仓严重火警，迷你仓的独特环境，包括多密封仓门和死胡同，向消防灭火工作带来崭新的挑战，既考验个别消防员的体力和应变，亦考验指挥者的灭火策略。 在第一夜张耀升倒下之后，曾经有人质疑灭火部署是否出现问题，现在再有消防队目许志杰丧生，各种质疑恐怕会更多。 其中一项质疑，是当局在张耀升殉职后改为防守型救火，为甚么后来恢复进攻型，增加消防员要面对的风险。尤其是大家已经确认火场内没有市民被困待救，有了张耀升丧生的警号，指挥人员是否应该提高警惕，以保障消防员生命为优先，加强防守，避免冒险抢攻，宁愿让火势慢慢转弱？ 另一方面，这场火释放大量毒烟，部分附近居民已经离家暂避，有小学和幼稚园要停课，此外，起火三楼现场对上的数层楼还有其他货仓和工厂，有五金行建筑材料、风煤樽和纸尿片等易燃物品，而这幢已出现裂痕的高龄厂厦结构正承受长时间的高温损害，消防处不会只在外围射水，任由厂厦烧至坍塌。 消防处长黎文轩昨日在记者会面对质询时，泪洒当场，显示了拟定救火策略所面对的艰难抉择。制订灭火策略，靠的是消防人员的专业知识、经验和判断，不会轻率进行。不过，应首先考虑消防员的安全，避免伤亡，因此，处方应停止再派遣同袍进火场冒险。市民亦希望对两位消防员之死的前因后果有个清晰的交代，这需要有关方面深入调查和检讨，作出解答和吸取教训。（完）