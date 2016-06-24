港报社评：脱欧公投启示，严防民粹坐大--文汇报6月24日

举世瞩目的英国脱欧公投今天将有结果。无论公投结果如何，英国、欧盟都面临被撕裂的困局，民粹主义高涨、深层次矛盾日趋尖锐的后果还会持续浮现。政客打着扞卫人民利益的旗号，意图通过短视、激进的政策，不理后果、不计代价，来解决复杂的政治外交、经济民生问题，以取悦一部分利益得不到照顾的民众，却完全不顾对社会整体利益、长远发展可能造成的重大隐患。英国脱欧公投的负面效应对香港也具启示意义，本港应警惕有人挑动民粹，利用所谓＂本土＂的名义，挑拨矛盾，激化政争，抗拒两地融合，给香港带来难以估计的冲击和伤害。

英国留欧、脱欧阵营势均力敌，双方各持己见，态度南辕北辙，争论异常激烈。英国及世界不少分析均指出，不论公投最终结果如何，留欧、脱欧两败俱伤，有支持留欧的国会议员被刺杀，英国无奈承受社会撕裂的痛苦，政治震荡短期内难以平息。因为英国脱欧的困扰，已经令全球金融市场大幅波动，假若英国真的脱欧，更可能是欧盟解体的最大一张骨牌。即使英国留欧，情况亦不容乐观，欧盟问题权威专家希克斯表示，公投撕裂欧盟内部，对欧洲一体化进程是一个不小打击，＂无论公投结果如何，欧盟已不再是原来的欧盟＂。

在英国脱欧问题上，尽管国际货币基金组织、经合组织、世界银行等主流权威机构，乃至美英、欧盟各国的政府首脑、工商界领袖一再发出警告，指出脱欧将会对英国的政治、经济、社会带来无可挽回的后果。但是，多个民调一直显示，英国有近半数民众不为所动，坚定支持脱欧。原因在于，近年经济不景，英国民粹主义大行其道，部分中下层的民众享受不到英国加入欧盟的好处，就业机会、福利待遇等利益反而受损，对留欧怨声载道。一些政客为迎合脱欧选民的政治倾向，不断放大留欧的弊端，把脱欧包装成夺回主权、为民谋福的灵丹妙药，不断宣传脱欧之后英国可将更多财政资源用于照顾国民，又避免受难民冲击，一切问题都能迎刃而解。民粹主义思潮容易蛊惑人心，但长远对解决问题是饮鸩止渴，不能进行良性制度建设，无助英国摆脱困境。

民粹主义本已高涨，再经挑动更加一发不可收拾，袭击国会议员的行凶者施袭时就连声高呼＂英国优先＂。英国脱欧民众扞卫自己利益，看似天经地义，至于脱欧会造成英国经济倒退、欧盟撕裂，他们不以为然，更多的认为是夸大其词、危言耸听，＂英国优先＂才是脱欧主张的唯一考量，是脱欧阵营坐大的政治土壤。

英国脱欧的纷扰，对香港具有警示作用。近年来，香港有激进势力以＂扞卫本土＂、＂港人优先＂为名，刺激民粹情绪，粗暴驱赶内地游客，抹黑香港与内地的融合，甚至喊出＂港独＂的口号，其后果是撕裂社会，破坏两地民众和谐，损害香港的整体利益，如果任其坐大，港人终将深受其害。英国脱欧困局对民粹主义冒起敲响警钟，广大市民有必要认清民粹主义的危害，向激进势力大声说＂不＂。（完）

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