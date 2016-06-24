中国个股：协鑫集成称子公司受江苏龙卷风影响厂房大面积坍塌

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透上海6月24日 - 中国江苏盐城市周四出现罕见强冰雹和龙卷风灾害。光伏企业--协鑫集成科技股份有限公司 周五早间公告称，参股子公司盐城阿特斯协鑫阳光电力科技公司近4万平米的厂房发生坍塌，当地消防已进入厂区进行搜救，目前受灾损失情况仍在统计核实中。
公告还指出，协鑫集成在阜宁当地的全资孙公司阜宁协鑫集成科技有限公司（主营业务为组件生产）在本次受灾中影响轻微，仅有部分门窗和廊顶刮坏，没有造成人员伤亡和设备损坏。
盐城阿特斯协鑫阳光电力科技公司是协鑫集成与阿特斯光电力 的合资公司，其中协鑫集成占股两成。
据新华社报导，周四14时许，江苏盐城市阜宁县、射阳县部分地区突发龙卷风冰雹严重灾害，多个乡镇受灾，造成大量民房、厂房、学校教室倒塌，部分道路交通受阻。截至周四21时30分，已造成78人死亡、约500人受伤。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。