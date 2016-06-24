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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 09:23 BJT

中国社会：江苏盐城强对流天气已造成78人死亡--新华

路透北京6月24日 - 新华社周四晚间报导，6月23日15时前后，江苏省盐城市阜宁、射阳等地出现强雷电、短时强降雨、冰雹、雷雨大风等强对流天气，局地遭龙卷风袭击。据初步统计，截至发稿时，强对流天气造成因灾死亡78人，因灾受伤近500人，其中重伤近200人。

报导称，受灾地区房屋倒损数量较多，电力通信设施被破坏，部分地区电力中断，通信基站无信号。具体损失正在进一步核实当中。

目前，江苏省已启动自然灾害救助应急Ⅰ级响应，各项抢险救灾工作正紧张有序地开展。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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