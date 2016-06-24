中国汇市：人民币汇率指数一升两贬，CFETS指数微跌至95.28--路透测算

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透上海6月24日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数为95.28，较上日微跌0.10%；SDR篮子指数微升至95.22，BIS篮子指数微跌至96.47。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.60%，SDR篮子指数跌3.66%，BIS指数跌5.15%。 CFETS篮子货 今日中间 CFETS篮子货币较上日升贬点数 币 价 CNY=PBOC 6.5776 -118 EURCNY=PBOC 7.4434 13 JPYCNY=PBOC 6.2725 -25 HKDCNY=PBOC 0.8479 -15.5 GBPCNY=PBOC 9.5899 1343 AUDCNY=PBOC 4.9551 -180 NZDCNY=PBOC 4.7354 -279 SGDCNY=PBOC 4.8965 157 CHFCNY=PBOC 6.8447 -2 CADCNY=PBOC 5.1255 12 CNYMYR=PBOC 0.6067 -48.8 CNYRUB=PBOC 9.7141 -1000 CNYTHB= 5.3534 -2
全球汇市方面，英镑周五回吐早前的急剧涨幅，避险日圆则反弹，在公投初步投票结果显示脱欧派领先后，对英国将留在欧盟的信心出现很大动摇。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。