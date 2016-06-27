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亚洲 | 2016年 6月 27日 星期一 10:21 BJT

《香港重要政经日程》--6月27日-7月6日

================== 今日重要政经消息=================

6月27日（周一）

公布5月份进出口数字。

09:00 交通银行 在中国举行股东周年大会。

10:00 汉唐国际 股东周年大会。

10:00 中国重汽 股东周年大会。

10:00 双桦控股 股东周年大会。

14:30 万科 在中国举行股东周年大会。

14:30 农业银行 在中国举行股东周年大会。

15:00 海昌海洋公园 股东周年大会。

15:00 星展银行(香港)016 中国/香港宏观经济展望记者会。

* 15:00 嘉利国际 )全年业绩发布会。

* 16:30 绿城服务IPO发布会。

震雄集团 公布全年业绩。

华南城 公布全年业绩。

蒙古能源 公布全年业绩。

威高国际 公布全年业绩。

神州资源 公布全年业绩。

================== 近期重要政经消息=================

6月28日（周二）

09:00 招商银行 在中国举行股东周年大会。

09:00 重庆机电 在中国举行股东周年大会。

10:00 中国忠旺 在中国举行股东周年大会。

11:00 九龙建业 股东周年大会。

13:30 广发证券 在中国举行股东周年大会。

14:15 中国中药 在中国举行股东周年大会。

雅天妮 公布全年业绩。

AV CONCEPT 公布全年业绩。

中国燃气 公布全年业绩。

建业实业 公布全年业绩。

沿海家园 公布全年业绩。

远东酒店实业 公布全年业绩。

结好金融 公布全年业绩。

翠华控股 公布全年业绩。

盈进集团 公布全年业绩。

6月29日（周三）

09:30 中国光大银行 在中国举行股东周年大会。

09:30 锦州银行 在中国举行股东周年大会。

10:00 胜狮货柜 股东周年大会。

14:00 中联重科 在中国举行股东周年大会。

14:30 江西铜业 在中国举行股东周年大会。

15:00 勒泰商业地产 股东周年大会。

安贤园中国 公布全年业绩。

波司登 公布全年业绩。

资本策略地产 公布全年业绩。

大快活 公布全年业绩。

五龙电动车 公布全年业绩。

辉山乳业 公布全年业绩。

金利丰金融 公布全年业绩。

6月30日（周四）

公布5月份零售销售数字。

公布5月份M-3货币供应数字。

公布5月底止外汇基金总资产。

10:00 中国飞机租赁 股东特别大会。

10:15 中国信达 在香港举行H股类别股东大会。

11:00 首创环境 股东周年大会。

14:00 中海集装箱 在中国举行股东周年大会。

中国资源交通 公布全年业绩。

福记食品服务 公布全年业绩。

富临集团 公布全年业绩。

金源米业 公布全年业绩。

广泽地产 公布全年业绩。

海尔智能健康 公布全年业绩。

冠忠巴士 公布全年业绩。

世界华文媒体 公布全年业绩。

万华媒体 公布全年业绩。

必瘦站 公布全年业绩。

维珍妮 公布全年业绩。

7月1日（周五）

香港特别行政区成立纪念日假期。

7月4日（周一）

11:00 光汇石油 股东特别大会。

7月5日（周二）

11:00 协鑫新能源 股东特别大会。

11:30 海航国际 股东特别大会。

14:00 华谊腾讯娱乐 股东特别大会。

7月6日（周三）

永丰集团 首日挂牌。

公布6月份香港PMI。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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