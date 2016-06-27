《香港重要政经日程》--6月27日-7月6日

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
================== 今日重要政经消息=================
6月27日（周一）
公布5月份进出口数字。
09:00 交通银行 在中国举行股东周年大会。
10:00 汉唐国际 股东周年大会。
10:00 中国重汽 股东周年大会。
10:00 双桦控股 股东周年大会。
14:30 万科 在中国举行股东周年大会。
14:30 农业银行 在中国举行股东周年大会。
15:00 海昌海洋公园 股东周年大会。
15:00 星展银行(香港)016 中国/香港宏观经济展望记者会。
* 15:00 嘉利国际 )全年业绩发布会。
* 16:30 绿城服务IPO发布会。
震雄集团 公布全年业绩。
华南城 公布全年业绩。
蒙古能源 公布全年业绩。
威高国际 公布全年业绩。
神州资源 公布全年业绩。
================== 近期重要政经消息=================
6月28日（周二）
09:00 招商银行 在中国举行股东周年大会。
09:00 重庆机电 在中国举行股东周年大会。
10:00 中国忠旺 在中国举行股东周年大会。
11:00 九龙建业 股东周年大会。
13:30 广发证券 在中国举行股东周年大会。
14:15 中国中药 在中国举行股东周年大会。
雅天妮 公布全年业绩。
AV CONCEPT 公布全年业绩。
中国燃气 公布全年业绩。
建业实业 公布全年业绩。
沿海家园 公布全年业绩。
远东酒店实业 公布全年业绩。
结好金融 公布全年业绩。
翠华控股 公布全年业绩。
盈进集团 公布全年业绩。
6月29日（周三）
09:30 中国光大银行 在中国举行股东周年大会。
09:30 锦州银行 在中国举行股东周年大会。
10:00 胜狮货柜 股东周年大会。
14:00 中联重科 在中国举行股东周年大会。
14:30 江西铜业 在中国举行股东周年大会。
15:00 勒泰商业地产 股东周年大会。
安贤园中国 公布全年业绩。
波司登 公布全年业绩。
资本策略地产 公布全年业绩。
大快活 公布全年业绩。
五龙电动车 公布全年业绩。
辉山乳业 公布全年业绩。
金利丰金融 公布全年业绩。
6月30日（周四）
公布5月份零售销售数字。
公布5月份M-3货币供应数字。
公布5月底止外汇基金总资产。
10:00 中国飞机租赁 股东特别大会。
10:15 中国信达 在香港举行H股类别股东大会。
11:00 首创环境 股东周年大会。
14:00 中海集装箱 在中国举行股东周年大会。
中国资源交通 公布全年业绩。
福记食品服务 公布全年业绩。
富临集团 公布全年业绩。
金源米业 公布全年业绩。
广泽地产 公布全年业绩。
海尔智能健康 公布全年业绩。
冠忠巴士 公布全年业绩。
世界华文媒体 公布全年业绩。
万华媒体 公布全年业绩。
必瘦站 公布全年业绩。
维珍妮 公布全年业绩。
7月1日（周五）
香港特别行政区成立纪念日假期。
7月4日（周一）
11:00 光汇石油 股东特别大会。
7月5日（周二）
11:00 协鑫新能源 股东特别大会。
11:30 海航国际 股东特别大会。
14:00 华谊腾讯娱乐 股东特别大会。
7月6日（周三）
永丰集团 首日挂牌。
公布6月份香港PMI。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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