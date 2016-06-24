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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 09:34 BJT

台湾股市：盘中下跌，英国公投计票初步显示退欧阵营占上风

电子类指数 跌0.9%，金融保险类指数 亦挫跌0.9%。

台湾最大的航空公司--华航 下滑0.1%，该公司空乘人员继续罢工，要求改善工作环境。该公司取消周五的大部分航班，称影响到逾20,000名乘客。(完)

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