《美国上市公司业绩公布日程表》--6月24日至7月1日

全球政经：德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透6月24日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时 间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 (日-月-年 (日-月-年) ) 28-6-2016 BMO CCL.N Q2 2016 Carnival Corp 28-6-2016 AMC NKE.N Q4 2016 耐克公司(耐吉/Nike) 29-6-2016 BMO GIS.N Q4 2016 General Mills Inc 29-6-2016 BMO MON.N Q3 2016 孟山都(Monsanto) 29-6-2016 BMO AYI.N Q3 2016 Acuity Brands Inc 30-6-2016 BMO MKC.N Q2 2016 味好美(McCormick) 30-6-2016 BMO DRI.N Q4 2016 Darden Restaurants Inc 30-6-2016 BMO STZ.N Q1 2017 Constellation Brands Inc 30-6-2016 BMO PAYX.OQ Q4 2016 Paychex Inc 30-6-2016 11:30 CAG.N Q4 2016 ConAgra Foods Inc 30-6-2016 AMC MU.OQ Q3 2016 美光(Micron Technology) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 杜明霞；审校 张若琪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。