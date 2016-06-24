版本:
中国
市场报道 | 2016年 6月 24日 星期五 09:37 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--6月24日至7月1日

路透6月24日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时
间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：   
    
 开始日期   结束日期    公布时   公司代码   业绩季度及公司名称
                        间                  
 (日-月-年  (日-月-年)                                                          
 )                                          
 28-6-2016              BMO      CCL.N      Q2 2016 Carnival Corp 
 28-6-2016              AMC      NKE.N      Q4 2016 耐克公司(耐吉/Nike)
 29-6-2016              BMO      GIS.N      Q4 2016 General Mills Inc 
 29-6-2016              BMO      MON.N      Q3 2016 孟山都(Monsanto)
 29-6-2016              BMO      AYI.N      Q3 2016 Acuity Brands Inc 
 30-6-2016              BMO      MKC.N      Q2 2016 味好美(McCormick)
 30-6-2016              BMO      DRI.N      Q4 2016 Darden Restaurants Inc 
 30-6-2016              BMO      STZ.N      Q1 2017 Constellation Brands Inc 
 30-6-2016              BMO      PAYX.OQ    Q4 2016 Paychex Inc 
 30-6-2016              11:30    CAG.N      Q4 2016 ConAgra Foods Inc 
 30-6-2016              AMC      MU.OQ      Q3 2016 美光(Micron Technology) 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 杜明霞；审校 张若琪)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐