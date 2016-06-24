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亚洲 | 2016年 6月 24日 星期五 09:43 BJT

台湾债市：10年券殖利率早盘下跌，英国脱欧公投结果揭晓前审慎因应

路透台北6月24日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周五早盘下跌，惟跌幅随英国脱欧公投开票的进展震荡。交易员表示，英国脱欧公投最终结果难以预料，这使得避险需求升温，带动殖利率下滑。

他们指出，英国脱欧公投的结果，将会牵动下周台湾央行理监事会议的决议。若最终结果是脱欧，央行宽松的举措恐怕会超出原本预期，债市殖利率会出现一波明显跌势。

〞这根本就是一翻两瞪眼，好刺激。〞一位证券商交易主管说。

另一大型银行交易员称，今天就是观望等候公投的结果，无论是脱欧还是留欧，公债都没有翻空的可能，因此基本部位不会减少。

本地时间09:34，五年券105/8期 发行前交易殖利率跌0.23基点至0.5675%，成交9.5亿台币；10年券105/4 殖利率跌0.76基点至0.7950%，成交67.5亿台币；至于台股加权指数 则跌0.11%。

交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.75-0.81%。

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--美国经济：达拉斯联储总裁最新讲话没有再提希望美国尽早升息 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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