台湾债市：10年券殖利率早盘下跌，英国脱欧公投结果揭晓前审慎因应

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透台北6月24日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周五早盘下跌，惟跌幅随英国脱欧公投开票的进展震荡。交易员表示，英国脱欧公投最终结果难以预料，这使得避险需求升温，带动殖利率下滑。
他们指出，英国脱欧公投的结果，将会牵动下周台湾央行理监事会议的决议。若最终结果是脱欧，央行宽松的举措恐怕会超出原本预期，债市殖利率会出现一波明显跌势。
〞这根本就是一翻两瞪眼，好刺激。〞一位证券商交易主管说。
另一大型银行交易员称，今天就是观望等候公投的结果，无论是脱欧还是留欧，公债都没有翻空的可能，因此基本部位不会减少。
本地时间09:34，五年券105/8期 发行前交易殖利率跌0.23基点至0.5675%，成交9.5亿台币；10年券105/4 殖利率跌0.76基点至0.7950%，成交67.5亿台币；至于台股加权指数 则跌0.11%。
交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.75-0.81%。
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--美国经济：达拉斯联储总裁最新讲话没有再提希望美国尽早升息 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。